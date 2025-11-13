Türkiye
Filipinler'de dev yolsuzluk operasyonu: Başkan 'Noel’e kadar hapisteler' dedi
Filipinler'de dev yolsuzluk operasyonu: Başkan 'Noel’e kadar hapisteler' dedi
Filipinler’de 37 üst düzey siyasetçi ve iş insanını sarsan dev yolsuzluk soruşturması büyüyor. Başkan Marcos, 'Noel’den önce çoğu hapiste olacak' diyerek halk... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Filipinler Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkeyi sarsan geniş çaplı yolsuzluk skandalında 37 siyasetçi ve zengin iş insanının Noel’e kadar cezaevine gireceğini açıkladı. Aktarıldığına göre bağımsız soruşturma komisyonu, bu isimlere rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlamaları yöneltti. Ayrıca 86 inşaat şirketi yöneticisi ile dokuz devlet görevlisi için de milyarlarca pesoluk vergi kaçakçılığı soruşturması yürütülüyor.Sel felaketleri halkı öfkelendirdi Yolsuzluk iddiaları, özellikle sel ve taşkınlara karşı yapılması gereken projelerdeki büyük eksikler nedeniyle büyük tepki topladı. Son haftalarda Typhoon Kalmaegi ve Super Typhoon Fung-wong sonrası yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi, skandalı daha da büyüttü. Eksik ya da hiç yapılmamış sel kontrol projeleri, kamuoyunda 'ihmal' ve 'çalınan bütçeler' tartışmalarını alevlendirdi.Donmuş hesaplar ve lüks araçlar Anti-Money Laundering Council, şüphelilerin 1.671 banka hesabı, 144 gayrimenkul ve 244 aracı dahil toplam 6.3 milyar peso değerinde varlığına el koydu. Gümrük yetkilileri ayrıca lüks Avrupa ve İngiliz marka araçların da aralarında bulunduğu 13 lüks araca el koydu ve ilk yedi aracın ihaleye çıkarıldığını duyurdu.Başkan Marcos televizyonda yayınlanan açıklamasında, “Biz davaları gösteriş için açmayız, insanları hapse atmak için açarız” ifadelerini kullandı.
16:30 13.11.2025
Philippine President Ferdinand Marcos Jr. delivers his speech at the 126th founding anniversary of the Philippine Army at Fort Bonifacio in Taguig, Philippines on Wednesday, March 22, 2023.
Philippine President Ferdinand Marcos Jr. delivers his speech at the 126th founding anniversary of the Philippine Army at Fort Bonifacio in Taguig, Philippines on Wednesday, March 22, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Filipinler’de 37 üst düzey siyasetçi ve iş insanını sarsan dev yolsuzluk soruşturması büyüyor. Başkan Marcos, 'Noel’den önce çoğu hapiste olacak' diyerek halk tepkisini yatıştırmaya çalıştı.
Filipinler Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkeyi sarsan geniş çaplı yolsuzluk skandalında 37 siyasetçi ve zengin iş insanının Noel’e kadar cezaevine gireceğini açıkladı. Aktarıldığına göre bağımsız soruşturma komisyonu, bu isimlere rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlamaları yöneltti. Ayrıca 86 inşaat şirketi yöneticisi ile dokuz devlet görevlisi için de milyarlarca pesoluk vergi kaçakçılığı soruşturması yürütülüyor.

Sel felaketleri halkı öfkelendirdi

Yolsuzluk iddiaları, özellikle sel ve taşkınlara karşı yapılması gereken projelerdeki büyük eksikler nedeniyle büyük tepki topladı. Son haftalarda Typhoon Kalmaegi ve Super Typhoon Fung-wong sonrası yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi, skandalı daha da büyüttü. Eksik ya da hiç yapılmamış sel kontrol projeleri, kamuoyunda 'ihmal' ve 'çalınan bütçeler' tartışmalarını alevlendirdi.

Donmuş hesaplar ve lüks araçlar

Anti-Money Laundering Council, şüphelilerin 1.671 banka hesabı, 144 gayrimenkul ve 244 aracı dahil toplam 6.3 milyar peso değerinde varlığına el koydu. Gümrük yetkilileri ayrıca lüks Avrupa ve İngiliz marka araçların da aralarında bulunduğu 13 lüks araca el koydu ve ilk yedi aracın ihaleye çıkarıldığını duyurdu.
Başkan Marcos televizyonda yayınlanan açıklamasında, “Biz davaları gösteriş için açmayız, insanları hapse atmak için açarız” ifadelerini kullandı.
