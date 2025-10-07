https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cia-belgeleri-bidenin-ukraynadaki-yolsuzluk-baglantilarini-gizledigi-ortaya-cikti-1099997867.html

CIA belgeleri: Biden’ın Ukrayna’daki yolsuzluk bağlantılarını gizlediği ortaya çıktı

07.10.2025

2015’te Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştiren dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ziyaret sonrası CIA’ya iletilen bir istihbarat raporunun yayılmamasını talep etti. Belgelerde, Biden’ın ekibinden gelen bir e-postada “Başkan Yardımcısı, raporun yayımlanmamasını güçlü şekilde tercih ediyor” ifadesi yer aldı. CIA, bu isteğe uyarak raporu hiçbir dış kuruma göndermedi.Ukraynalı yetkililer ne düşünüyordu? Deşifre edilen raporda, Ukrayna’daki üst düzey yetkililerin Biden ailesinin ülkedeki iş bağlantılarını “ABD’nin yolsuzluk konularında çifte standart uyguladığına dair kanıt” olarak gördükleri aktarılıyor. Yetkililer, Biden’ın ziyaretinde bekledikleri gibi yolsuzluk ve kadro değişiklikleri üzerine net bir mesaj gelmediğini, yalnızca 'genel bir konuşma' yaptığını söyleyerek eleştirmiş.Washington’da siyasi yankılar Bu gelişme, Biden’ın ailesinin Ukrayna’daki iş ilişkileri üzerinden uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Biden, başkan yardımcılığı döneminde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da ayda on binlerce dolar kazanması hakkında soruşturma başlatan Ukraynalı savcı Viktor Şokin’in görevden alınması için 1 milyar dolarlık yardımı durdurmakla tehdit ettiğini daha önce itiraf etmişti. Aynı dönem oğlu Hunter Biden, Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulundaydı. Biden’a yönelik Temsilciler Meclisi’nin açtığı azil soruşturması da bu bağlantılar ve Ukrayna’daki iş ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştı.

