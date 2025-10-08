Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bilim-insanlari-uyardi-sekerli-ve-diyet-icecekler-karaciger-hastaliklarini-artiriyor-1100026006.html
Bilim insanları uyardı: Şekerli ve diyet içecekler karaciğer hastalıklarını artırıyor
Bilim insanları uyardı: Şekerli ve diyet içecekler karaciğer hastalıklarını artırıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, günde sadece bir kutu şekerli ya da diyet içecek içmek bile karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Bilim insanları, yapay... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T14:20+0300
2025-10-08T14:20+0300
sağlik
şekerli içecek
yapay tatlandırıcı
almanya
araştırma
karaciğer
yağlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100025197_0:156:1024:732_1920x0_80_0_0_80d9a3252450bcd34b0ee71fb8d8e7bf.jpg
Almanya’nın Berlin kentinde sunulan geniş çaplı bir araştırma, şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin karaciğer hastalığı riskini belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, başlangıçta karaciğer hastalığı olmayan 123 binden fazla İngiliz katılımcı 10 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bin 178 kişide metabolik disfonksiyon ilişkili karaciğer hastalığı (MASLD) tespit edildi.Diyet içecekler de güvenli değil Bilim insanları, şekerli içeceklerin riski yüzde 50, diyet olarak bilinen yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise yüzde 60 artırdığını belirtti. Araştırmanın baş yazarı Lihe Liu, “Şekerli içecekler uzun süredir sorgulanıyordu, ancak ‘diyet’ alternatifler daha sağlıklı sanılıyordu. Çalışmamız, günde bir kutu bile olsa bu içeceklerin karaciğer yağlanması riskini yükselttiğini gösterdi” dedi. Su içmek en güvenli seçenek Liu, şekerli içeceklerin kan şekerini ve insülini hızla yükselttiğini, kilo alımını tetiklediğini ve karaciğerde yağ birikimine yol açtığını belirtti. Yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise bağırsak florasını bozabileceğini, tatlı isteğini artırabileceğini ve insülin salgısını etkileyebileceğini söyledi. Bilim insanları, şekerli ve diyet içecekler yerine su içilmesini, sağlıklı kilonun korunmasını ve düzenli egzersizi öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210728/sekerli-icecekleri-en-cok-tuketen-ulkeler-belli-oldu-1045074156.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100025197_0:60:1024:828_1920x0_80_0_0_cd8d34294d476efc9e8149cbfa05e5c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şekerli içecek, yapay tatlandırıcı, almanya, araştırma, karaciğer, yağlanma
şekerli içecek, yapay tatlandırıcı, almanya, araştırma, karaciğer, yağlanma

Bilim insanları uyardı: Şekerli ve diyet içecekler karaciğer hastalıklarını artırıyor

14:20 08.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturŞekerli içecek
Şekerli içecek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre, günde sadece bir kutu şekerli ya da diyet içecek içmek bile karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Bilim insanları, yapay tatlandırıcılı içeceklerin sanılandan daha zararlı olabileceğini aktardı ve suya yönelme çağrısı yaptı.
Almanya’nın Berlin kentinde sunulan geniş çaplı bir araştırma, şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin karaciğer hastalığı riskini belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, başlangıçta karaciğer hastalığı olmayan 123 binden fazla İngiliz katılımcı 10 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bin 178 kişide metabolik disfonksiyon ilişkili karaciğer hastalığı (MASLD) tespit edildi.

Diyet içecekler de güvenli değil

Bilim insanları, şekerli içeceklerin riski yüzde 50, diyet olarak bilinen yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise yüzde 60 artırdığını belirtti. Araştırmanın baş yazarı Lihe Liu, “Şekerli içecekler uzun süredir sorgulanıyordu, ancak ‘diyet’ alternatifler daha sağlıklı sanılıyordu. Çalışmamız, günde bir kutu bile olsa bu içeceklerin karaciğer yağlanması riskini yükselttiğini gösterdi” dedi.

Su içmek en güvenli seçenek

Liu, şekerli içeceklerin kan şekerini ve insülini hızla yükselttiğini, kilo alımını tetiklediğini ve karaciğerde yağ birikimine yol açtığını belirtti. Yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise bağırsak florasını bozabileceğini, tatlı isteğini artırabileceğini ve insülin salgısını etkileyebileceğini söyledi. Bilim insanları, şekerli ve diyet içecekler yerine su içilmesini, sağlıklı kilonun korunmasını ve düzenli egzersizi öneriyor.
şekerli içecekler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
YAŞAM
Şekerli içecekleri en çok tüketen ülkeler belli oldu
28 Temmuz 2021, 06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала