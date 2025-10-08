https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bilim-insanlari-uyardi-sekerli-ve-diyet-icecekler-karaciger-hastaliklarini-artiriyor-1100026006.html

Bilim insanları uyardı: Şekerli ve diyet içecekler karaciğer hastalıklarını artırıyor

08.10.2025

Almanya’nın Berlin kentinde sunulan geniş çaplı bir araştırma, şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin karaciğer hastalığı riskini belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, başlangıçta karaciğer hastalığı olmayan 123 binden fazla İngiliz katılımcı 10 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte bin 178 kişide metabolik disfonksiyon ilişkili karaciğer hastalığı (MASLD) tespit edildi.Diyet içecekler de güvenli değil Bilim insanları, şekerli içeceklerin riski yüzde 50, diyet olarak bilinen yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise yüzde 60 artırdığını belirtti. Araştırmanın baş yazarı Lihe Liu, “Şekerli içecekler uzun süredir sorgulanıyordu, ancak ‘diyet’ alternatifler daha sağlıklı sanılıyordu. Çalışmamız, günde bir kutu bile olsa bu içeceklerin karaciğer yağlanması riskini yükselttiğini gösterdi” dedi. Su içmek en güvenli seçenek Liu, şekerli içeceklerin kan şekerini ve insülini hızla yükselttiğini, kilo alımını tetiklediğini ve karaciğerde yağ birikimine yol açtığını belirtti. Yapay tatlandırıcılı içeceklerin ise bağırsak florasını bozabileceğini, tatlı isteğini artırabileceğini ve insülin salgısını etkileyebileceğini söyledi. Bilim insanları, şekerli ve diyet içecekler yerine su içilmesini, sağlıklı kilonun korunmasını ve düzenli egzersizi öneriyor.

