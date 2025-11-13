Erzurum Valiliği'nden sosyal medyada paylaşılan ölü hayvan görüntülerine ilişkin açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erzurum-valiliginden-sosyal-medyada-paylasilan-olu-hayvan-goruntulerine-iliskin-aciklama--1100985700.html
Erzurum Valiliği sosyal medya platformunda paylaşılan görsellerin 12 Kasım 2025 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinde hastalık nedeniyle ölen hayvanların, usulüne uygun şekilde gömülmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Döküm Alanı'na götürülmesine ilişkin olduğunu açıkladı.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Konunun ayrıntılı şekilde araştırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Erzurum Valiliği sosyal medya platformunda paylaşılan görsellerin 12 Kasım 2025 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinde hastalık nedeniyle ölen hayvanların, usulüne uygun şekilde gömülmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Döküm Alanı'na götürülmesine ilişkin olduğunu açıkladı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Konunun ilgilisi ve yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ölüm raporlarıyla birlikte getirilen hayvanların gömü işlemine hazırlık sürecinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından görüntülendiği, doğal yollarla öldüğü belirlenen hayvanların mevzuata uygun şekilde gömü işlemlerinin yapıldığı ve tamamlandığı ifade edilmiştir. Erzurum il genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması işlemleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında 24 saat esasına göre yürütülmektedir. Bakımevine getirilen sahipsiz sokak hayvanlarına yapılan muayene sonucunda, teşhis, tedavi, aşılama, rehabilitasyon, parazit mücadelesi, kısırlaştırma, besleme, barındırma, kimliklendirme ve mevzuatta belirtilen diğer işlemler gerçekleştirilmektedir. Bulaşıcı veya ağır hastalık tespit edilen hayvanlar ise karantina alanına alınmaktadır."
Konunun ayrıntılı şekilde araştırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.