https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/bilim-insanlari-hayvan-interneti-calismalarini-surduruyor-papaganlar-yakin-arkadaslar-edinmeye-1099344839.html
Bilim insanları 'hayvan interneti' çalışmalarını sürdürüyor: Papağanlar 'yakın arkadaşlar' edinmeye başladı'
Bilim insanları 'hayvan interneti' çalışmalarını sürdürüyor: Papağanlar 'yakın arkadaşlar' edinmeye başladı'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, etkileşimli dijital cihazlar kullanarak hayvanların iletişim biçimlerini dönüştürmeyi ve köpekler ile papağanlar gibi evcil hayvanlar için... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T23:17+0300
2025-09-13T23:17+0300
2025-09-13T23:17+0300
yaşam
glasgow
çin
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
köpek
papağan
internet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099345328_0:260:721:665_1920x0_80_0_0_3cfd6ca898d17f5993b534655d0cbb84.jpg
Glasgow Üniversitesi'nde yürütülen deneylerde, papağanlardan; kedilere ve köpeklere kadar birçok türün uzun mesafeli görüntülü ve sesli aramaların yapması sağlandı. Ayrıca hayvanat bahçelerindeki maymunlar ve lemurlar için talep üzerine yatıştırıcı sesler, kokular veya video görüntüleri tetikleyebilen bir teknoloji geliştirildi.Üniversitenin Hayvan-Bilgisayar Etkileşimi Grubu'nun başkanı Ilyena Hirskyj-Douglas, hayvanların yalnız kaldıklarında sahipleriyle iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla "DogPhone" adlı cihazı geliştirerek çalışmalara başladı.Proje kapsamında evcil Labrador köpeği Zack'ın ivmeölçer içeren elektronik bir topu alıp sallayarak Hirskyj-Douglas’ı arayabildiği dile getirildi. Topun hareket algıladığında, bir dizüstü bilgisayarda video görüşmesi başlatabildiği ve Zack'ın istediği zaman sahibiyle etkileşime geçebildiği belirtildi.Hirskyj-Douglas, Avrupa Araştırma Konseyi’nden aldığı 1.5 milyon euro hibeyle, 'hayvanların çevreleri üzerinde kontrol kurma biçimlerini temelden yeniden şekillendirmeyi ve sosyal bağlantılar için radikal biçimde farklı fırsatlar sunmayı' hedeflediğini vurguladı.Liverpool’da düzenlenen İngiliz Bilim Festivali’nde konuşan Hirskyj-Douglas, “Sadece basit video görüşmelerini değil, hayvanların etkileşimli bir şekilde bir şeyler yapabilmesini sağlamayı planlıyoruz” dedi.'Papağanlar yakın arkadaşlar ediniyor'Ayrıca ABD'deki Northeastern Üniversitesi ile yürütülen bir işbirliği sayesinde de sahiplerinin evlerinde yalnız yaşayan evcil papağanlar arasında uzun mesafeli iletişimin önünü açtığı aktarıldı.Özellikle vahşi doğada papağanlar genellikle büyük sürüler halinde sosyalleştiğinden, bu teknolojinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadığı dile getirildi. Söz konusu uygulamada, bir papağanın uzaktaki bir 'arkadaşıyla' bağlantı kurmak istediğinde, dokunmatik ekranda çevrimiçi olan diğer kuşların bir listesi gösterildiği kaydedilirken papağanların, dilleriyle nazikçe dokunarak kendileri için özel olarak tasarlanmış ekranı etkinleştirmeyi öğrendikleri belirtildi“26 kuş katıldı. Günde üç saate kadar sistemi kullandılar ve her görüşme beş dakikaya kadar sürdü” diyen Hirskyj-Douglas, etkileşimlerin tüy düzeltmeden oyuncaklarla oynamaya ve yüksek sesli iletişim kurmaya kadar çeşitlilik gösterdiğini kaydetti.Verileri incelediklerinde, birçok papağanın 'yakın arkadaşlar' edindiğini dile getiren araştırmacılar, kuşların sahiplerinin de hayvanların yalnızca insanlarla değil, diğer papağanlarla da çevrimiçi etkileşim kurabildiklerinde daha mutlu göründüklerini ifade etti.Hirskyj-Douglas açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Öte yandan, Çin’in önde gelen arama motoru şirketi Baidu, Mayıs ayında hayvan seslerini insan diline çeviren bir yapay zeka teknolojisi için patent başvurusunda bulundu. Patent belgesinde, bu sistemin 'hayvanlar ve insanlar arasında daha derin bir duygusal iletişim ve anlayış' sağlayabileceği BELIRTILIYOR.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/eurobasket-2025te-turkiye-almanya-final-heyecani-ergin-ataman-ve-cedi-osmandan-sampiyonluk-mesaji-1099344433.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099345328_0:192:721:732_1920x0_80_0_0_604631229f675530cbec4ea0745551e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
glasgow, çin, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, köpek, papağan, internet
glasgow, çin, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, köpek, papağan, internet
Bilim insanları 'hayvan interneti' çalışmalarını sürdürüyor: Papağanlar 'yakın arkadaşlar' edinmeye başladı'
Bilim insanları, etkileşimli dijital cihazlar kullanarak hayvanların iletişim biçimlerini dönüştürmeyi ve köpekler ile papağanlar gibi evcil hayvanlar için görüntülü görüşme özelliğine sahip bir 'hayvan interneti' oluşturmayı hedefliyor.
Glasgow Üniversitesi'nde yürütülen deneylerde, papağanlardan; kedilere ve köpeklere kadar birçok türün uzun mesafeli görüntülü ve sesli aramaların yapması sağlandı. Ayrıca hayvanat bahçelerindeki maymunlar ve lemurlar için talep üzerine yatıştırıcı sesler, kokular veya video görüntüleri tetikleyebilen bir teknoloji geliştirildi.
Üniversitenin Hayvan-Bilgisayar Etkileşimi Grubu'nun başkanı Ilyena Hirskyj-Douglas, hayvanların yalnız kaldıklarında sahipleriyle iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla "DogPhone" adlı cihazı geliştirerek çalışmalara başladı.
Proje kapsamında evcil Labrador köpeği Zack'ın ivmeölçer içeren elektronik bir topu alıp sallayarak Hirskyj-Douglas’ı arayabildiği dile getirildi. Topun hareket algıladığında, bir dizüstü bilgisayarda video görüşmesi başlatabildiği ve Zack'ın istediği zaman sahibiyle etkileşime geçebildiği belirtildi.
Hirskyj-Douglas, Avrupa Araştırma Konseyi’nden aldığı 1.5 milyon euro hibeyle, 'hayvanların çevreleri üzerinde kontrol kurma biçimlerini temelden yeniden şekillendirmeyi ve sosyal bağlantılar için radikal biçimde farklı fırsatlar sunmayı' hedeflediğini vurguladı.
Liverpool’da düzenlenen İngiliz Bilim Festivali’nde konuşan Hirskyj-Douglas, “Sadece basit video görüşmelerini değil, hayvanların etkileşimli bir şekilde bir şeyler yapabilmesini sağlamayı planlıyoruz” dedi.
'Papağanlar yakın arkadaşlar ediniyor'
Ayrıca ABD'deki Northeastern Üniversitesi ile yürütülen bir işbirliği sayesinde de sahiplerinin evlerinde yalnız yaşayan evcil papağanlar arasında uzun mesafeli iletişimin önünü açtığı aktarıldı.
Özellikle vahşi doğada papağanlar genellikle büyük sürüler halinde sosyalleştiğinden, bu teknolojinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadığı dile getirildi. Söz konusu uygulamada, bir papağanın uzaktaki bir 'arkadaşıyla' bağlantı kurmak istediğinde, dokunmatik ekranda çevrimiçi olan diğer kuşların bir listesi gösterildiği kaydedilirken papağanların, dilleriyle nazikçe dokunarak kendileri için özel olarak tasarlanmış ekranı etkinleştirmeyi öğrendikleri belirtildi
“26 kuş katıldı. Günde üç saate kadar sistemi kullandılar ve her görüşme beş dakikaya kadar sürdü” diyen Hirskyj-Douglas, etkileşimlerin tüy düzeltmeden oyuncaklarla oynamaya ve yüksek sesli iletişim kurmaya kadar çeşitlilik gösterdiğini kaydetti.
Verileri incelediklerinde, birçok papağanın 'yakın arkadaşlar' edindiğini dile getiren araştırmacılar, kuşların sahiplerinin de hayvanların yalnızca insanlarla değil, diğer papağanlarla da çevrimiçi etkileşim kurabildiklerinde daha mutlu göründüklerini ifade etti.
Hirskyj-Douglas açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bugün evcil hayvanların ve hayvanat bahçesindeki hayvanların beslenme, bakım ve zenginleştirme gibi temel ihtiyaçlarını çeşitli yollarla karşılıyoruz. Ancak bilişsel kapasitelerini daha fazla kullanmalarını sağlamak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fırsatları kaçırıyoruz. Gelecekteki hayvan interneti ile birlikte tamamen farklı bir dünya hayal etmeye başlayabiliriz. Hayvanların, belki de evlerinden, dünyanın dört bir yanındaki diğer hayvanlarla arkadaşlıklar kurduğunu görebiliriz.
Öte yandan, Çin’in önde gelen arama motoru şirketi Baidu, Mayıs ayında hayvan seslerini insan diline çeviren bir yapay zeka teknolojisi için patent başvurusunda bulundu. Patent belgesinde, bu sistemin 'hayvanlar ve insanlar arasında daha derin bir duygusal iletişim ve anlayış' sağlayabileceği BELIRTILIYOR.