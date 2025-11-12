Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor

Yıllarca millete bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyen, dağdaki çoban ile benim oyum bir mi diyen zihniyet yenile yenile burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. Beyefendiler rahatsız olacak ama rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyorlar.