Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor
Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor
Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına dün şehit düşen askerleri anarak başladı. Erdoğan uçağın kara kutusunun da bulunduğunu ifade... 12.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileyerek başladı.
14:54 12.11.2025 (güncellendi: 15:06 12.11.2025)
© Erçin ErtürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına dün şehit düşen askerleri anarak başladı. Erdoğan uçağın kara kutusunun da bulunduğunu ifade etti ve "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileyerek başladı.

Kara kutu bulundu mu?

Uçağımızın kara kutusu bulundu. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor

'saygı duymayı öğrendiler'

Yıllarca millete bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyen, dağdaki çoban ile benim oyum bir mi diyen zihniyet yenile yenile burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. Beyefendiler rahatsız olacak ama rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyorlar.

