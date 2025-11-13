https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/cocuklarda-yuksek-tansiyon-20-yilda-neredeyse-ikiye-katlandi-1100955518.html

Çocuklarda yüksek tansiyon 20 yılda neredeyse ikiye katlandı

Çocukluk ve ergenlik döneminde hipertansiyon veya yüksek tansiyon oranları 2000 yılından bu yana dünya çapında neredeyse iki katına çıktı. 13.11.2025

Çinli bilim insanları yaptıkları bilimsel araştırmayla çocuklarda yüksek tansiyon değerlerinin neredeyse ikiye katlandığına dikkat çekti. Çin merkezli eğitim kurumu Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden araştırmacı Dr. Peige Song, "2000 yılında erkek çocukların yaklaşık yüzde 3,4'ü ve kız çocuklarının yüzde 3'ü hipertansiyon hastasıydı. 2020 yılına gelindiğinde bu sayılar sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 5,8'e yükseldi" dedi.Sebepleri nedir?Çocuklarda hipertansiyonun artışının pek çok faktöre bağlı olduğu düşünülüyor. Çocukluk çağı obezitesinin insülin direnci, inflamasyon ve damar fonksiyonu gibi faktörlerle ilişkili olması nedeniyle önemli bir risk faktörü haline geldi.Yüksek sodyum ve aşırı işlenmiş gıda tüketimi gibi beslenme faktörlerinin yanı sıra, düşük uyku kalitesi, stres ve genetik yatkınlık da hipertansiyon riskine katkıda bulunabiliyor.Ayrıca birçok çocuğun geçmiş nesillere göre daha az hareket ettiği ve ekran kullanımı gibi hareketsiz aktivitelere daha fazla zaman harcadığı sebepler arasında gösteriliyor. Harvard Tıp Fakültesi'ndan Yardımcı Doçent Dr. Mingyu Zhang, araştırmanın verilerin, yorumlayarak hipertansiyonu olan çocukların ileride kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir numaralı ölüm sebebi olduğunu vurguladı. Dr. Mingyu Zhang, doğum öncesi PFAS adı verilen kimyasallara maruz kalma ile çocukluk çağı hipertansiyonu arasında bir bağlantı olduğunu gösteren önceki bir çalışmada kıdemli yazar olarak görev yapmıştı. Bu kimyasallar, kanserler, endokrin rahatsızlıklar ve çocuklarda gelişimsel sorunlarla bağlantılı yaklaşık 15 bin insan yapımı bileşikten oluşur. Perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin kısaltması olan PFAS'lar, çevrede tamamen parçalanmadıkları için bazen "kalıcı kimyasallar" olarak da adlandırılırlar.

