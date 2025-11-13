https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/dolandiricilara-karsi--saldiri-gucu-gorevde-abdden-tarihi-dolandiricilik-operasyonu-1100972297.html
Dolandırıcılara karşı saldırı gücü görevde: ABD’den tarihi dolandırıcılık operasyonu
Dolandırıcılara karşı saldırı gücü görevde: ABD’den tarihi dolandırıcılık operasyonu
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Amerikalılardan yılda yaklaşık 10 milyar dolar çalan kripto yatırım dolandırıcılıklarını hedef alan özel bir 'Dolandırıcılara karşı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T16:31+0300
2025-11-13T16:31+0300
2025-11-13T16:31+0300
dünya
abd
çin
asya
adalet bakanlığı
laos
fbi
tayland
myanmar
kripto para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100971640_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b5d6a2566bffd6a1356e0d1e12fc7801.jpg
ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da kurulan ve Amerikalıları hedef alan büyük ölçekli kripto para dolandırıcılıklarını durdurmak için yeni bir birim oluşturulduğunu duyurdu. Yetkililere göre bu şebekeler her yıl yaklaşık 10 milyar dolar çalıyor. Bakanlık, birimin amacının suç ağlarını soruşturmak, dağıtmak ve yargılamak olduğunu aktararak söz konusu yapıların özellikle Kamboçya, Laos ve Myanmar’daki büyük komplekslerden yönetildiğini belirtti.Dolandırıcılar ABD içinden bağlantı kuruyor Yetkililere göre kurbanlar, ABD merkezli hosting hizmetleriyle oluşturulan sahte kripto uygulamalarına para aktarmaya ikna ediliyor. Para daha sonra hızla yurtdışında aklanıyor. Hem ABD hem de Çin, bölgede bu tür faaliyetlere karşı baskıyı artırmış durumda. Hafta başında Tayland, Çin’in talebi üzerine, dolandırıcılık ağlarıyla ilişkilendirilen bir iş insanını iade etti.Hedef ABD’deki altyapıyı kesmek Kurulan ekip, dolandırıcıların kullandığı internet hizmet sağlayıcılarını, sosyal medya hesaplarını ve diğer dijital altyapıyı hedef alacak. ABD’li şirketlerle ortak çalışılarak bu merkezlere erişimin kesilmesi amaçlanıyor. Operasyon, FBI, Gizli Servis, Columbia Bölgesi Savcılığı ve Adalet Bakanlığı Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Şu ana kadar 400 milyon doların üzerinde kripto varlık ele geçirildiği ve 80 milyon doların daha mağdurlara iade edilmek üzere işlemde olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dolandiricilarin-toki-oyunu-bu-tuzaga-dusmeyin--1100551908.html
abd
çin
asya
tayland
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100971640_76:0:2605:1897_1920x0_80_0_0_941e7a384ae8c287208d7c0237983b0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin, asya, adalet bakanlığı, laos, fbi, tayland, myanmar, kripto para, dolandırıcılık
abd, çin, asya, adalet bakanlığı, laos, fbi, tayland, myanmar, kripto para, dolandırıcılık
Dolandırıcılara karşı saldırı gücü görevde: ABD’den tarihi dolandırıcılık operasyonu
ABD Adalet Bakanlığı, Amerikalılardan yılda yaklaşık 10 milyar dolar çalan kripto yatırım dolandırıcılıklarını hedef alan özel bir 'Dolandırıcılara karşı saldırı gücü'nü kurdu. Operasyon, Asya’daki suç ağlarını ve ABD içindeki altyapılarını çökertmeyi amaçlıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da kurulan ve Amerikalıları hedef alan büyük ölçekli kripto para dolandırıcılıklarını durdurmak için yeni bir birim oluşturulduğunu duyurdu. Yetkililere göre bu şebekeler her yıl yaklaşık 10 milyar dolar çalıyor. Bakanlık, birimin amacının suç ağlarını soruşturmak, dağıtmak ve yargılamak olduğunu aktararak söz konusu yapıların özellikle Kamboçya, Laos ve Myanmar’daki büyük komplekslerden yönetildiğini belirtti.
Dolandırıcılar ABD içinden bağlantı kuruyor
Yetkililere göre kurbanlar, ABD merkezli hosting hizmetleriyle oluşturulan sahte kripto uygulamalarına para aktarmaya
ikna ediliyor. Para daha sonra hızla yurtdışında aklanıyor. Hem ABD
hem de Çin
, bölgede bu tür faaliyetlere karşı baskıyı artırmış durumda. Hafta başında Tayland
, Çin’in talebi üzerine, dolandırıcılık ağlarıyla ilişkilendirilen bir iş insanını iade etti.
Hedef ABD’deki altyapıyı kesmek
Kurulan ekip, dolandırıcıların kullandığı internet hizmet sağlayıcılarını, sosyal medya hesaplarını ve diğer dijital altyapıyı hedef alacak
. ABD’li
şirketlerle ortak çalışılarak bu merkezlere erişimin kesilmesi
amaçlanıyor. Operasyon, FBI
, Gizli Servis
, Columbia Bölgesi Savcılığı ve Adalet Bakanlığı Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Şu ana kadar 400 milyon doların
üzerinde kripto varlık ele geçirildiği ve 80 milyon doların
daha mağdurlara iade edilmek üzere işlemde olduğu aktarıldı.