Dolandırıcılara karşı saldırı gücü görevde: ABD’den tarihi dolandırıcılık operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da kurulan ve Amerikalıları hedef alan büyük ölçekli kripto para dolandırıcılıklarını durdurmak için yeni bir birim oluşturulduğunu duyurdu. Yetkililere göre bu şebekeler her yıl yaklaşık 10 milyar dolar çalıyor. Bakanlık, birimin amacının suç ağlarını soruşturmak, dağıtmak ve yargılamak olduğunu aktararak söz konusu yapıların özellikle Kamboçya, Laos ve Myanmar’daki büyük komplekslerden yönetildiğini belirtti.Dolandırıcılar ABD içinden bağlantı kuruyor Yetkililere göre kurbanlar, ABD merkezli hosting hizmetleriyle oluşturulan sahte kripto uygulamalarına para aktarmaya ikna ediliyor. Para daha sonra hızla yurtdışında aklanıyor. Hem ABD hem de Çin, bölgede bu tür faaliyetlere karşı baskıyı artırmış durumda. Hafta başında Tayland, Çin’in talebi üzerine, dolandırıcılık ağlarıyla ilişkilendirilen bir iş insanını iade etti.Hedef ABD’deki altyapıyı kesmek Kurulan ekip, dolandırıcıların kullandığı internet hizmet sağlayıcılarını, sosyal medya hesaplarını ve diğer dijital altyapıyı hedef alacak. ABD’li şirketlerle ortak çalışılarak bu merkezlere erişimin kesilmesi amaçlanıyor. Operasyon, FBI, Gizli Servis, Columbia Bölgesi Savcılığı ve Adalet Bakanlığı Kriminal Dairesi tarafından yürütülüyor. Şu ana kadar 400 milyon doların üzerinde kripto varlık ele geçirildiği ve 80 milyon doların daha mağdurlara iade edilmek üzere işlemde olduğu aktarıldı.

