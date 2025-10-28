https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dolandiricilarin-toki-oyunu-bu-tuzaga-dusmeyin--1100551908.html

Dolandırıcıların TOKİ oyunu: Bu tuzağa düşmeyin

TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi'ni açıklamasının ardından dolandırıcılar da harekete geçti. TOKİ ise resmi bankalar dışında kimseye ödeme yapmayın diyerek... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımının yapılmasının ardından dolandırıcılar da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları tuzağa düşürmek için harekete geçti. TOKİ ise başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?TOKİ'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.TOKİ için başvurular nereden yapılacak?Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.TOKİ başvuru bedeli ne kadar?Vatandaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi.

