Dışişleri Bakanı Fidan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Erhürman ile görüştüğü belirtildi.Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Dışişleri Bakanı Fidan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

20:03 13.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Erhürman ile görüştüğü belirtildi.
Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
