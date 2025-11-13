Dışişleri Bakanı Fidan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/disisleri-bakani-fidan-kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ile-gorustu-1100982827.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Erhürman ile görüştüğü belirtildi.Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/cumhurbaskani-erdogan-kibris-meselesinde-abnin-de-hatasi-var-1100979425.html

