Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs meselesinde AB'nin de hatası var

Görev sürecim içerisinde KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımak benim için en önemli çalışma alanlarından biri olacaktır.

Bu halk en zor koşullarda vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır.Bu zorlu mücadelemiz de Türkiye'nin de dün olduğu gibi bugün de yanımızda olacağını bilmek, bizim en büyük güvencemizdir.