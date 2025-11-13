Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs meselesinde AB'nin de hatası var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs meselesinde AB'nin de hatası var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Annan Planı'na değinerek "Avrupa Birliği'nin de hatası var" ifadelerini kullandı, "Milli davamız Kıbrıs'ta adadaki gerçeklere uygun bir... 13.11.2025
2025-11-13T18:11+0300
2025-11-13T18:23+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ikili görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Erhürman: İlişkileri daha da iyi seviyeye taşıyacağızSözlerine 20 askerin şehit olduğu uçak kazası nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlayan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman şunları söyledi:
2025
18:11 13.11.2025 (güncellendi: 18:23 13.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Annan Planı'na değinerek "Avrupa Birliği'nin de hatası var" ifadelerini kullandı, "Milli davamız Kıbrıs'ta adadaki gerçeklere uygun bir sonuç için mücadeleyi birlikte yürüteceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ikili görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri huzur içinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda Cenab-ı Hak'tan mu 2 gün sonra 44'üncü kuruluşunu tebrik ediyor.
Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime muhavvakatiyetlerinin devamını diliyorum.
Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir sonuca ulaşması mücadelesini Sayın Erhürman ile yakın eş güdüm içerisinde birlikte yürüteceğiz.
Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik.
Bizim Kıbrıs konusunda duruşumuz her zaman net olmuştur.
Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalmasının nedeninde uluslararası eşitlik statüsünü reddetmeleri vardır.
Rum tarafı Kıbrıs için çözümü 1963'te silah zoruyla ele geçirdi. Rum tarafı çareyi Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor.
Bunda Annan planını reddeden Avrupa Birliği'nin de hatası var.

Erhürman: İlişkileri daha da iyi seviyeye taşıyacağız

Sözlerine 20 askerin şehit olduğu uçak kazası nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlayan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman şunları söyledi:
Bugün seçildikten sonraki ilk ziyaretimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın nazik daveti üzerine Türkiye'ye yapmaktan mutluyum.
Görev sürecim içerisinde KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyi bir seviyeye taşımak benim için en önemli çalışma alanlarından biri olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın tamamına ilişkin yetkisi olan ve garantör olan üç ülkeden biridir.
Bu halk en zor koşullarda vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır. Kimse bizi görmezden gelemeyecek, yok sayamayacaktır.
Bu zorlu mücadelemiz de Türkiye'nin de dün olduğu gibi bugün de yanımızda olacağını bilmek, bizim en büyük güvencemizdir.
