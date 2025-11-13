Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 06.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.31 km olarak açıkladı. 1 dakika arayla iki sarsıntı06.16'daki 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası saat 6.20'de 4.2 ve 6.21'de yine 4.2 iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
SON HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi

06:32 13.11.2025 (güncellendi: 06:36 13.11.2025)
deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 06.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.31 km olarak açıkladı.

1 dakika arayla iki sarsıntı

06.16'daki 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası saat 6.20'de 4.2 ve 6.21'de yine 4.2 iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
SON DEPREMLER
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Deprem için evinizin rezonansına mutlaka baktırın
11 Kasım, 07:39
