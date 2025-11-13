https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/balikesir-sindirgi-47-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1100953718.html

Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi

Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi

Sputnik Türkiye

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T06:32+0300

2025-11-13T06:32+0300

2025-11-13T06:36+0300

son depremler

afad

sındırgı

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 06.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.31 km olarak açıkladı. 1 dakika arayla iki sarsıntı06.16'daki 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası saat 6.20'de 4.2 ve 6.21'de yine 4.2 iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-deprem-icin-evinizin-rezonansina-mutlaka-baktirin-1100881395.html

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, sındırgı, deprem