https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/balikesir-sindirgi-47-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1100953718.html
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T06:32+0300
2025-11-13T06:32+0300
2025-11-13T06:36+0300
son depremler
afad
sındırgı
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 06.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.31 km olarak açıkladı. 1 dakika arayla iki sarsıntı06.16'daki 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası saat 6.20'de 4.2 ve 6.21'de yine 4.2 iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-deprem-icin-evinizin-rezonansina-mutlaka-baktirin-1100881395.html
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, sındırgı, deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
06:32 13.11.2025 (güncellendi: 06:36 13.11.2025)
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 06.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.31 km olarak açıkladı.
1 dakika arayla iki sarsıntı
06.16'daki 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası saat 6.20'de 4.2 ve 6.21'de yine 4.2 iki ayrı sarsıntı kaydedildi.