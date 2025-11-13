https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/danistaydan-otomobillerin-ozel-tuketim-vergisi-icin-son-karar-1100964488.html

Danıştay'dan otomobillerin özel tüketim vergisi için son karar

Danıştay'dan otomobillerin özel tüketim vergisi için son karar

Sputnik Türkiye

Araçlarının elektrikli olarak tescil edilmesini isteyenlerin açtıkları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iadesine ilişkin davada Danıştay olumsuz görüş belirtti. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T13:39+0300

2025-11-13T13:39+0300

2025-11-13T13:39+0300

türki̇ye

danıştay

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099559267_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_0b7db16b98b7f96ab2304f1828c1921e.png

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, otomobillerdeki ÖTV'ye ilişkin kararını açıkladı.'Sadece elektrikle mi çalışıyor?' sorunsalıNTV'nin haberine göre Nissan Qashqai e-Power araç sahiplerinin açtığı vergi fazlasının iadesine ilişkin davada, davacılar, araçlarındaki içten yanmalı motorun tahrik özelliğinin olmadığını, tahrik özelliği olan elektrikli motora elektrik enerjisi üretmek için konduğunu ve araçlarının sadece elektrikle çalıştığını iddiasını Danıştay değerlendirdi.Yüzde 80 mi 10 mu karmaşasıDavacının iddia ettiği, ruhsatta elektrikli yazmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi’nin otomobilin alındığı dönemde yüzde 10 yerine içten yanmalı motorlara uygulanan yüzde 80 olarak tahsil edildiğini, aracın sadece elektrikle çalıştığı için içten yanmalı motorun aracı hareket ettirme görevinin bulunmamasından ötürü ÖTV’nin yüzde 10 olarak tahsil edilmesi gerektiğini, buna rağmen yüzde 80 ÖTV ödendiğini ve bundan dolayı alınan fazla verginin iadesine ilişkin davayı Danıştay karara bağladı.Vergi hatası mı?Danıştay ise, hukuk yollarının tüketilmesi sonucu gelen davaya ilişkin olarak, aracın teknik özelliklerinin dikkate alınarak hukuki yorum tayin edilmesi gerektiğinden vergilerin iade isteminin 213 sayılı kanunun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin kuralları bağlamında açık bir vergi hatası oluşturmadığını, davanın Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında incelenmesinin mümkün olmadığına karar verdi.Nissan Qashqai e-Power aracını alanların vergi iadesi almasına yönelik açtıkları davada aracın teknik özelliklerinin incelenerek karar verilmesi gerekliliği ortaya çıktı ve vergisel yönden hata bulunmadığı tespit edildi. Böylece vergi yönünden açılan davaların konusuz kalması gündeme geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erdogan-imzaladi-vergi-sgk-harc-borcunda-faiz-indirimi-geldi-1100956079.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danıştay, özel tüketim vergisi (ötv), ötv