Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesiyle yaşamını yitiren pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.Erdoğan mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

