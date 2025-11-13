Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/cumhurbaskani-erdogandan-hirvatistandaki-ucak-kazasinda-hayatini-kaybeden-pilot-icin-bassagligi-1100985826.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T23:56+0300
2025-11-13T23:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100859211_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_261e3bb255f359248cd86ce895142273.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesiyle yaşamını yitiren pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.Erdoğan mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bakanlik-duyurdu-hirvatistandan-bakimdan-donen-ogmye-ait-bir-yangin-sondurme-ucagi-ile-irtibat-1100983717.html
hırvatistan
23:56 13.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesiyle yaşamını yitiren pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
Hırvatistan'da OGM'ye ait yangın söndürme uçağı düştü: Uçağın pilotu hayatını kaybetti
21:20
