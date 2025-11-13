Türkiye
poli̇ti̇ka
osman aşkın bak
kırmızı kart
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b909de0f4596709d1861fe75b3081cb.jpg
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.Bütçe görüşmelerinde CHP'lilerden kırmızı kartlı tepkiCHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce CHP'li vekiller ile Bakan Bak arasında diyalog yaşandı. CHP'liler 'kırmızı kart' gösterdi, Bakan Bak 'Var'dan döner' dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinde CHP'lilerden kırmızı kartlı tepki

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.
Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
