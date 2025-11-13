https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/chpliler-kirmizi-kart-gosterdi-bakan-bak-vardan-doner-dedi-1100970160.html

CHP'liler 'kırmızı kart' gösterdi, Bakan Bak 'Var'dan döner' dedi

CHP'liler 'kırmızı kart' gösterdi, Bakan Bak 'Var'dan döner' dedi

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce CHP'li vekiller ile Bakan Bak arasında diyalog... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T14:16+0300

2025-11-13T14:16+0300

2025-11-13T14:16+0300

poli̇ti̇ka

osman aşkın bak

kırmızı kart

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100970002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b909de0f4596709d1861fe75b3081cb.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.Bütçe görüşmelerinde CHP'lilerden kırmızı kartlı tepkiCHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kademeli-emeklilik-sevinci-kisa-surdu-kabul-edildi-sanildi-meger-tutanak-hataliymis-1100940242.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman aşkın bak, kırmızı kart, chp