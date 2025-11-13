https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/chp-genel-baskani-ozel-iddianamede-bilinmedik-bir-sey-yok-bilmedigimiz-bir-sey-yok-ama-bildigimiz-1100977001.html

CHP Genel Başkanı Özel: İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok

CHP Genel Başkanı Özel: İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesiyle ilgili konuştu. Özel, "İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T16:40+0300

2025-11-13T16:40+0300

2025-11-13T16:40+0300

türki̇ye

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098537449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3cbd13bed19a4ac9f2f97c909810f95.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 2. etap açılış töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili konuştu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 239 gündür hapiste tutulduğunu söyleyen Özel, "Şimdi karşımıza bir iddianame ile nihayet çıktılar. İddianameyi ikiye ayıralım, iki sözüm de doğrudur. Şimdi ikisinden de bahsedeceğim. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok." dedi. İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde kanıt olmadığını söyleyen CHP Lideri Özel şunları söyledi: "İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok, bir delikli para yok. Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var. Kendilerine, Ekrem Başkanımıza, namuslu belediye bürokratlarımıza, İstanbul'a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş ne ispat ne kanıt hiçbir şey yok."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bassavci-akin-gurlek-acikladi-ibb-iddianamesi-hazir-3-bin-900-sayfadan-olusan-dosyada-402-supheli-1100896219.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, chp