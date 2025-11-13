https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/chp-genel-baskani-ozel-iddianamede-bilinmedik-bir-sey-yok-bilmedigimiz-bir-sey-yok-ama-bildigimiz-1100977001.html
CHP Genel Başkanı Özel: İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 2. etap açılış töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili konuştu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 239 gündür hapiste tutulduğunu söyleyen Özel, "Şimdi karşımıza bir iddianame ile nihayet çıktılar. İddianameyi ikiye ayıralım, iki sözüm de doğrudur. Şimdi ikisinden de bahsedeceğim. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok." dedi. İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde kanıt olmadığını söyleyen CHP Lideri Özel şunları söyledi: "İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok, bir delikli para yok. Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var. Kendilerine, Ekrem Başkanımıza, namuslu belediye bürokratlarımıza, İstanbul'a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş ne ispat ne kanıt hiçbir şey yok."
