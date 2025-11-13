Binlerce kuşun yaşam alanı Nehil Sazlığı'nda yangın: 7. gününde söndürülebildi, soğutma sürüyor

"Alevler geniş bir alana yayılmıştı. Arazi yapısının bataklık olması ve rüzgarın şiddeti bize büyük zorluk çıkardı. Şu anda ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde halen duman çıkıyor. O kısımları su ve toprakla bastırıyoruz. Umarız bir daha böyle vahim olaylar yaşanmaz. Burada yaklaşık 200 kuş türü barınıyor. Göçmen kuşlar, burada yuva yapıyor. Birçok canlı bu yangından etkilendi."