https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kozmetik-fabrikasinda-6-kisinin-hayatini-kaybettigi-yanginla-ilgili-belediye-personelleri-gorevden-1100907234.html

Kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili belediye personelleri görevden uzaklaştırıldı

Kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili belediye personelleri görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin 5 belediye personeli açığa alındı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T19:30+0300

2025-11-11T19:30+0300

2025-11-11T19:31+0300

dilovası

türki̇ye

fabrika

fabrika yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100832897_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b6dd0324849992891f17bf88935619d.jpg

Dilovası'nda 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nde görevli 5 personel hakkında işlem başlatıldı.Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırıldı.Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ile kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu , 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.Soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer--icin-tahliye-karari-verildi-1100906554.html

dilovası

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilovası, fabrika, fabrika yangını