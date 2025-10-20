https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/deniz-seviyesi-4-bin-yilin-rekorunu-kirdi-bilim-insanlari-uyariyor-1100334928.html

Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor

Yeni araştırma, iklim krizinin okyanusları her zamankinden hızlı yükselttiğini ortaya koydu. Tehlike sadece kıyı kasabaları için değil. Dev metropoller bile... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, dünya deniz seviyelerinin son 100 yılda görülmemiş bir hızla yükseldiğini açıkladı. Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bugün deniz seviyesi artışı son 4 bin yılın en hızlı dönemine ulaştı.Neden yükseliyor? Uzmanlara göre iki temel sebep öne çıkıyor. Bunlardan ilki buzulların erimesi. Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları hızla küçülüyor. Diğeri ise okyanusların ısınması. Küresel ısınma, deniz suyunun genleşmesine yol açıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Araştırma, 1900 yılından bu yana deniz seviyesinin yılda ortalama 1.5 milimetre arttığını, bu hızın geçmiş bin yıllarla kıyaslandığında 'keskin bir kırılma' olduğunu ortaya koyuyor.Risk altındaki şehirler Araştırmacılar, özellikle kıyı deltalarını ve büyük liman şehirlerini yakından ilgilendiren bir tablo çiziyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgelerde yaşıyor ve ekonomik açıdan da kritik konumdalar. Riskte olan şehirlerden bazıları New York, Şanghay, Jakarta ve Manila. Bu bölgelerde birkaç santimetrelik yükseliş bile milyonlarca insanı sel ve yerleşim kaybı riskiyle karşı karşıya getiriyor.Araştırmanın yazarlarından Yucheng Lin, deniz seviyesindeki artışın artık durdurulamaz bir ivme kazandığını belirterek, acil ve küresel önlemler gerektiğine dikkat çekti.

