https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/deniz-seviyesi-4-bin-yilin-rekorunu-kirdi-bilim-insanlari-uyariyor-1100334928.html
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Sputnik Türkiye
Yeni araştırma, iklim krizinin okyanusları her zamankinden hızlı yükselttiğini ortaya koydu. Tehlike sadece kıyı kasabaları için değil. Dev metropoller bile... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T19:20+0300
2025-10-20T19:20+0300
2025-10-20T19:20+0300
yaşam
antarktika
grönland
new york
dünya
su seviyesi
deniz seviyesi
küresel ısınma
buzulların erimesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094956375_0:1149:2048:2301_1920x0_80_0_0_ecf7292603ffc23a5bf364f717788811.jpg
Bilim insanları, dünya deniz seviyelerinin son 100 yılda görülmemiş bir hızla yükseldiğini açıkladı. Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bugün deniz seviyesi artışı son 4 bin yılın en hızlı dönemine ulaştı.Neden yükseliyor? Uzmanlara göre iki temel sebep öne çıkıyor. Bunlardan ilki buzulların erimesi. Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları hızla küçülüyor. Diğeri ise okyanusların ısınması. Küresel ısınma, deniz suyunun genleşmesine yol açıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Araştırma, 1900 yılından bu yana deniz seviyesinin yılda ortalama 1.5 milimetre arttığını, bu hızın geçmiş bin yıllarla kıyaslandığında 'keskin bir kırılma' olduğunu ortaya koyuyor.Risk altındaki şehirler Araştırmacılar, özellikle kıyı deltalarını ve büyük liman şehirlerini yakından ilgilendiren bir tablo çiziyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgelerde yaşıyor ve ekonomik açıdan da kritik konumdalar. Riskte olan şehirlerden bazıları New York, Şanghay, Jakarta ve Manila. Bu bölgelerde birkaç santimetrelik yükseliş bile milyonlarca insanı sel ve yerleşim kaybı riskiyle karşı karşıya getiriyor.Araştırmanın yazarlarından Yucheng Lin, deniz seviyesindeki artışın artık durdurulamaz bir ivme kazandığını belirterek, acil ve küresel önlemler gerektiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dunyanin-termostati-bozulursa-kuresel-isinma-buzul-cagina-donusebilir-1099703448.html
antarktika
grönland
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094956375_0:957:2048:2493_1920x0_80_0_0_ef55a38dbad125d5f55a4e5112b69c69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antarktika, grönland, new york, dünya, su seviyesi, deniz seviyesi, küresel ısınma, buzulların erimesi
antarktika, grönland, new york, dünya, su seviyesi, deniz seviyesi, küresel ısınma, buzulların erimesi
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Yeni araştırma, iklim krizinin okyanusları her zamankinden hızlı yükselttiğini ortaya koydu. Tehlike sadece kıyı kasabaları için değil. Dev metropoller bile risk altında.
Bilim insanları, dünya deniz seviyelerinin son 100 yılda görülmemiş bir hızla yükseldiğini açıkladı. Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bugün deniz seviyesi artışı son 4 bin yılın en hızlı dönemine ulaştı.
Uzmanlara göre iki temel sebep öne çıkıyor. Bunlardan ilki buzulların erimesi. Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları hızla küçülüyor. Diğeri ise okyanusların ısınması. Küresel ısınma, deniz suyunun genleşmesine yol açıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Araştırma, 1900 yılından bu yana deniz seviyesinin yılda ortalama 1.5 milimetre arttığını, bu hızın geçmiş bin yıllarla kıyaslandığında 'keskin bir kırılma' olduğunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar, özellikle kıyı deltalarını ve büyük liman şehirlerini yakından ilgilendiren bir tablo çiziyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgelerde yaşıyor ve ekonomik açıdan da kritik konumdalar. Riskte olan şehirlerden bazıları New York, Şanghay, Jakarta ve Manila. Bu bölgelerde birkaç santimetrelik yükseliş bile milyonlarca insanı sel ve yerleşim kaybı riskiyle karşı karşıya getiriyor.
Araştırmanın yazarlarından Yucheng Lin, deniz seviyesindeki artışın artık durdurulamaz bir ivme kazandığını belirterek, acil ve küresel önlemler gerektiğine dikkat çekti.