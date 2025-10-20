Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/deniz-seviyesi-4-bin-yilin-rekorunu-kirdi-bilim-insanlari-uyariyor-1100334928.html
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Sputnik Türkiye
Yeni araştırma, iklim krizinin okyanusları her zamankinden hızlı yükselttiğini ortaya koydu. Tehlike sadece kıyı kasabaları için değil. Dev metropoller bile... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T19:20+0300
2025-10-20T19:20+0300
yaşam
antarktika
grönland
new york
dünya
su seviyesi
deniz seviyesi
küresel ısınma
buzulların erimesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094956375_0:1149:2048:2301_1920x0_80_0_0_ecf7292603ffc23a5bf364f717788811.jpg
Bilim insanları, dünya deniz seviyelerinin son 100 yılda görülmemiş bir hızla yükseldiğini açıkladı. Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bugün deniz seviyesi artışı son 4 bin yılın en hızlı dönemine ulaştı.Neden yükseliyor? Uzmanlara göre iki temel sebep öne çıkıyor. Bunlardan ilki buzulların erimesi. Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları hızla küçülüyor. Diğeri ise okyanusların ısınması. Küresel ısınma, deniz suyunun genleşmesine yol açıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Araştırma, 1900 yılından bu yana deniz seviyesinin yılda ortalama 1.5 milimetre arttığını, bu hızın geçmiş bin yıllarla kıyaslandığında 'keskin bir kırılma' olduğunu ortaya koyuyor.Risk altındaki şehirler Araştırmacılar, özellikle kıyı deltalarını ve büyük liman şehirlerini yakından ilgilendiren bir tablo çiziyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgelerde yaşıyor ve ekonomik açıdan da kritik konumdalar. Riskte olan şehirlerden bazıları New York, Şanghay, Jakarta ve Manila. Bu bölgelerde birkaç santimetrelik yükseliş bile milyonlarca insanı sel ve yerleşim kaybı riskiyle karşı karşıya getiriyor.Araştırmanın yazarlarından Yucheng Lin, deniz seviyesindeki artışın artık durdurulamaz bir ivme kazandığını belirterek, acil ve küresel önlemler gerektiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dunyanin-termostati-bozulursa-kuresel-isinma-buzul-cagina-donusebilir-1099703448.html
antarktika
grönland
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094956375_0:957:2048:2493_1920x0_80_0_0_ef55a38dbad125d5f55a4e5112b69c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antarktika, grönland, new york, dünya, su seviyesi, deniz seviyesi, küresel ısınma, buzulların erimesi
antarktika, grönland, new york, dünya, su seviyesi, deniz seviyesi, küresel ısınma, buzulların erimesi

Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor

19:20 20.10.2025
© AA / Şebnem CoşkunAntarktika'da buzul erimeleri deniz seviyesini tehdit ediyor
Antarktika'da buzul erimeleri deniz seviyesini tehdit ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA / Şebnem Coşkun
Abone ol
Yeni araştırma, iklim krizinin okyanusları her zamankinden hızlı yükselttiğini ortaya koydu. Tehlike sadece kıyı kasabaları için değil. Dev metropoller bile risk altında.
Bilim insanları, dünya deniz seviyelerinin son 100 yılda görülmemiş bir hızla yükseldiğini açıkladı. Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bugün deniz seviyesi artışı son 4 bin yılın en hızlı dönemine ulaştı.

Neden yükseliyor?

Uzmanlara göre iki temel sebep öne çıkıyor. Bunlardan ilki buzulların erimesi. Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları hızla küçülüyor. Diğeri ise okyanusların ısınması. Küresel ısınma, deniz suyunun genleşmesine yol açıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Araştırma, 1900 yılından bu yana deniz seviyesinin yılda ortalama 1.5 milimetre arttığını, bu hızın geçmiş bin yıllarla kıyaslandığında 'keskin bir kırılma' olduğunu ortaya koyuyor.

Risk altındaki şehirler

Araştırmacılar, özellikle kıyı deltalarını ve büyük liman şehirlerini yakından ilgilendiren bir tablo çiziyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü bu bölgelerde yaşıyor ve ekonomik açıdan da kritik konumdalar. Riskte olan şehirlerden bazıları New York, Şanghay, Jakarta ve Manila. Bu bölgelerde birkaç santimetrelik yükseliş bile milyonlarca insanı sel ve yerleşim kaybı riskiyle karşı karşıya getiriyor.
Araştırmanın yazarlarından Yucheng Lin, deniz seviyesindeki artışın artık durdurulamaz bir ivme kazandığını belirterek, acil ve küresel önlemler gerektiğine dikkat çekti.
Küresel Isınma ve Buzul Çağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
YAŞAM
Dünya’nın ‘termostatı’ bozulursa: Küresel ısınma buzul çağına dönüşebilir
26 Eylül, 18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала