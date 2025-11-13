https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bilim-insanlari-akilli-ilac-gelistirdi-kanser-hucrelerinin-zayif-noktasini-hedef-aliyor-1100963699.html
Bilim insanları 'akıllı ilaç' geliştirdi: Kanser hücrelerinin zayıf noktasını hedef alıyor
İsrail'de yapılan araştırma ile sadece kanserli hücrelerin RNA'sına saldıran ve sağlıklı hücrelere dokunmayan bir ilaç geliştirildi. Araştırma sonuçlarına göre ilaç gözle görülür ölçüde başarı gösterdiği bildirildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100963665_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_4499ef6fb05420103326efa998087c1d.jpg
Kudüs İbrani Üniversitesi’nden araştırmacılar, kanser hücrelerinin büyümesini destekleyen TERRA adlı RNA’yı hedef alan yeni bir ilaç molekülü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni ilaç, hücre içindeki bu RNA’yı tespit edip yok ederken sağlıklı hücreleri etkilemiyor. Çalışma, üniversitenin Tıp Fakültesi’nden Dr. Raphael I. Benhamou, Elias Khaskia ve Dipak Dahatonde tarafından yürütüldü ve Advanced Sciences dergisinde yayımlandı.TERRA nedir, neden önemli? TERRA, DNA’nın uç kısımlarını koruyan ve hücrelerin yaşlanma sürecinde rol oynayan bir RNA türü. Ancak bazı kanser türlerinde bu molekül, hücrelerin sınırsız şekilde bölünmesine neden oluyor. Araştırmacılar, bu molekülü ortadan kaldırarak kanser hücrelerinin büyüme gücünü azaltmayı başardı.Laboratuvar testlerinde umut verici sonuç Ekip, yeni molekülü beyin ve kemik tümörlerini temsil eden kanser hücrelerinde test etti. Sonuçlar, TERRA seviyelerinde belirgin azalma ve hücre büyümesinde yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu, TERRA’yı bu kadar hassas biçimde yok edebilen ilk molekül olarak kayıtlara geçti.
İsrailli araştırmacılar, kanser hücrelerinin yaşamasına yardım eden gizli bir RNA’yı yok edebilen yeni bir ilaç tasarladı. 'Akıllı ilaç' sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümörlerin büyümesini durdurabiliyor.
Kudüs İbrani Üniversitesi’nden araştırmacılar, kanser hücrelerinin büyümesini destekleyen TERRA adlı RNA’yı hedef alan yeni bir ilaç molekülü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni ilaç, hücre içindeki bu RNA’yı tespit edip yok ederken sağlıklı hücreleri etkilemiyor. Çalışma, üniversitenin Tıp Fakültesi’nden Dr. Raphael I. Benhamou, Elias Khaskia ve Dipak Dahatonde tarafından yürütüldü ve Advanced Sciences dergisinde yayımlandı.
TERRA nedir, neden önemli?
TERRA, DNA’nın uç kısımlarını koruyan ve hücrelerin yaşlanma sürecinde rol oynayan bir RNA türü. Ancak bazı kanser türlerinde bu molekül, hücrelerin sınırsız şekilde bölünmesine neden oluyor. Araştırmacılar, bu molekülü ortadan kaldırarak kanser hücrelerinin büyüme gücünü azaltmayı başardı.
Laboratuvar testlerinde umut verici sonuç
Ekip, yeni molekülü beyin ve kemik tümörlerini temsil eden kanser hücrelerinde test etti. Sonuçlar, TERRA seviyelerinde belirgin azalma ve hücre büyümesinde yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu, TERRA’yı bu kadar hassas biçimde yok edebilen ilk molekül olarak kayıtlara geçti.