Mesaneye yerleştirilen küçük implant, kanseri yüzde 82 oranında yok etti

Mesaneye yerleştirilen küçük implant, kanseri yüzde 82 oranında yok etti

Mesane kanseri en sık görülen kanserlerden biri. Normalde ilaç tedavisi ve ameliyat ile önüne geçilmeye çalışılan hastalık artık yeni tedavi yöntemi olan küçük bir implant ile hastalığı yüzde 82 oranında tamamen yok ediyor.

TAR-200 adı verilen yeni nesil tedavi yönteminin, mesane içine yerleştirilen küçük bir implant aracılığıyla kanser ilaçlarına yavaş salınım sağladığı aktarıldı. Bu implantın hastaların büyük kısmında tümörleri birkaç ay içinde yok ettiği ifade edildi. Araştırmaya göre, hastaların birçoğunda kanser 3 ay içinde tamamen kayboldu. Yaklaşık her iki hastadan birinin ise 1 yıl sonra bile kanser taşımadığı belirtildi.İmplant nasıl çalışıyor? TAR-200 isimli cihazın küçük, yumuşak ve simit benzeri bir yapıda olduğu ifade edildi. Mesanenin içine bir tüp yardımıyla yerleştirildiği ve 3 hafta boyunca kanser ilacını azar azar saldığı belirtildi. Daha önce aynı ilacın sıvı haliyle kısa süre uygulanabildiği ve bunun etkisini sınırladığı söylenirken, yeni yöntemin ilacı haftalarca mesanede tuttuğu, bunun da kanser hücrelerini daha etkili yok ettiği aktarıldı.Büyük ameliyat ihtimali azalabilir Denemenin 144 merkezde ve 85 hasta üzerinde yapıldığı, hastaların hepsinin daha önce standart tedavi görmesine rağmen sonuç alamayan kişiler olduğu kaydedildi. Bu hasta grubunda genellikle son çare olarak mesanenin cerrahi yollarla alınmasının önerildiği, bu operasyonun ise ağır etkileri olduğu hatırlatıldı. Yeni implantın, bu tür riskli ameliyatlara güçlü bir alternatif olabileceği vurgulandı.Yan etkiler minimal, etkisi yüksek 85 hastanın 70’inde tümörlerin tamamen yok olduğu, tedavinin ciddi yan etkilere yol açmadığı belirtildi. Ayrıca implantın, başka bir bağışıklık tedavisiyle birlikte kullanıldığında daha az etkili olduğu ve daha fazla yan etkiye neden olduğu da aktarıldı.

