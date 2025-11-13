https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/altin-fiyatlari-hizla-yukseliyor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1100956208.html
Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümeti yeniden açan geçici bütçeyi imzalamasıyla 43 gün süren kapanma sona erdi. Küresel piyasalarda risk iştahı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T09:34+0300
2025-11-13T09:34+0300
2025-11-13T09:34+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
ons altın
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi, küresel finans piyasalarında olumlu bir hava yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen geçici bütçe tasarısını imzalayarak ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdirdi.Kapanma, tam 43 gün sürerek tarihe geçti. Kararın ardından ABD ve dünya piyasalarında risk iştahının belirgin şekilde arttığı görüldü.Trump: Bugün ülkemiz için harika bir günKararla ilgili açıklama yapan Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:“Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.”Bütçenin onaylanmasıyla birlikte kamu çalışanları görevlerine dönerken, piyasalardaki belirsizlik kısmen azaldı.Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyorPiyasalardaki iyimserlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altın, yükselişini beşinci işlem gününe taşıdı.Serbest piyasada güncel altın fiyatları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erdogan-imzaladi-vergi-sgk-harc-borcunda-faiz-indirimi-geldi-1100956079.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın fiyatları, ons altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
altın fiyatları, ons altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümeti yeniden açan geçici bütçeyi imzalamasıyla 43 gün süren kapanma sona erdi. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının onsu 4 bin 209 dolar, gram altın 5 bin 715 TL, çeyrek altın 9 bin 342 TL seviyesinde işlem görüyor.
ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi, küresel finans piyasalarında olumlu bir hava yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen geçici bütçe tasarısını imzalayarak ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdirdi.
Kapanma, tam 43 gün sürerek tarihe geçti. Kararın ardından ABD ve dünya piyasalarında risk iştahının belirgin şekilde arttığı görüldü.
Trump: Bugün ülkemiz için harika bir gün
Kararla ilgili açıklama yapan Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.”
Bütçenin onaylanmasıyla birlikte kamu çalışanları görevlerine dönerken, piyasalardaki belirsizlik kısmen azaldı.
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Piyasalardaki iyimserlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altın, yükselişini beşinci işlem gününe taşıdı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları:
Altının onsu: 4 bin 209 dolar Çeyrek altın: 9 bin 342 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 245 TL