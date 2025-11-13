Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/altin-fiyatlari-hizla-yukseliyor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1100956208.html
Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümeti yeniden açan geçici bütçeyi imzalamasıyla 43 gün süren kapanma sona erdi. Küresel piyasalarda risk iştahı... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T09:34+0300
2025-11-13T09:34+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
ons altın
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi, küresel finans piyasalarında olumlu bir hava yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen geçici bütçe tasarısını imzalayarak ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdirdi.Kapanma, tam 43 gün sürerek tarihe geçti. Kararın ardından ABD ve dünya piyasalarında risk iştahının belirgin şekilde arttığı görüldü.Trump: Bugün ülkemiz için harika bir günKararla ilgili açıklama yapan Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:“Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.”Bütçenin onaylanmasıyla birlikte kamu çalışanları görevlerine dönerken, piyasalardaki belirsizlik kısmen azaldı.Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyorPiyasalardaki iyimserlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altın, yükselişini beşinci işlem gününe taşıdı.Serbest piyasada güncel altın fiyatları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/erdogan-imzaladi-vergi-sgk-harc-borcunda-faiz-indirimi-geldi-1100956079.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, ons altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
altın fiyatları, ons altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını

Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

09:34 13.11.2025
© AA / Dilara İrem SancarAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümeti yeniden açan geçici bütçeyi imzalamasıyla 43 gün süren kapanma sona erdi. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının onsu 4 bin 209 dolar, gram altın 5 bin 715 TL, çeyrek altın 9 bin 342 TL seviyesinde işlem görüyor.
ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi, küresel finans piyasalarında olumlu bir hava yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen geçici bütçe tasarısını imzalayarak ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdirdi.
Kapanma, tam 43 gün sürerek tarihe geçti. Kararın ardından ABD ve dünya piyasalarında risk iştahının belirgin şekilde arttığı görüldü.

Trump: Bugün ülkemiz için harika bir gün

Kararla ilgili açıklama yapan Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.”
Bütçenin onaylanmasıyla birlikte kamu çalışanları görevlerine dönerken, piyasalardaki belirsizlik kısmen azaldı.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Piyasalardaki iyimserlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altın, yükselişini beşinci işlem gününe taşıdı.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları:

Altının onsu: 4 bin 209 dolar
Gram altın: 5 bin 715 TL
Çeyrek altın: 9 bin 342 TL
Cumhuriyet altını: 37 bin 245 TL
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
EKONOMİ
Erdoğan imzaladı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала