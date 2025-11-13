https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/altin-fiyatlari-hizla-yukseliyor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1100956208.html

Altın fiyatları hızla yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümeti yeniden açan geçici bütçeyi imzalamasıyla 43 gün süren kapanma sona erdi. Küresel piyasalarda risk iştahı...

ABD’de federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesi, küresel finans piyasalarında olumlu bir hava yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen geçici bütçe tasarısını imzalayarak ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdirdi.Kapanma, tam 43 gün sürerek tarihe geçti. Kararın ardından ABD ve dünya piyasalarında risk iştahının belirgin şekilde arttığı görüldü.Trump: Bugün ülkemiz için harika bir günKararla ilgili açıklama yapan Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:“Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.”Bütçenin onaylanmasıyla birlikte kamu çalışanları görevlerine dönerken, piyasalardaki belirsizlik kısmen azaldı.Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyorPiyasalardaki iyimserlik, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altın, yükselişini beşinci işlem gününe taşıdı.Serbest piyasada güncel altın fiyatları:

