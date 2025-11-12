Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bati-basini-zelenskiy-ve-yolsuzlukla-mucadele-kurumlari-arasinda-savas-kapida-1100951124.html
Batı basını: Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında ‘savaş’ kapıda
Batı basını: Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında ‘savaş’ kapıda
Sputnik Türkiye
Spectator dergisi, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ile ülkenin bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumları arasında büyük bir kapışmanın patlak vermek üzere... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T22:23+0300
2025-11-12T22:23+0300
dünya
vladimir zelenskiy
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
sapo
ukrayna güvenlik servisi
sbu
batı
abd
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_088dd080d174453d28864060ad40e3f8.jpg
İngiltere merkezli Spectator dergisi, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ile ülkenin önde gelen yolsuzlukla mücadele kurumları Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) ‘tam ölçekli bir savaşın eşiğinde’ olduğunu, olası krizin Zelenskiy’in siyasi geleceği için ciddi sonuçlar doğurabileceğini yazdı.Dergiye göre, Zelenskiy’ye bağlılığıyla bilinen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede yargı sistemi ve cezaevlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buna karşılık NABU ve SAPO, ABD ve Avrupa ülkelerinden güçlü siyasi ve mali destek alıyor. Ayrıca, Ukraynalı bazı siyasetçiler bu kurumları ‘yabancı nüfuz araçları’ olarak nitelendiriyor.Dergi ayrıca, NABU’nun 15 aydır yürüttüğü bir soruşturmanın Zelenskiy’in siyasi geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek “Batı, durumu yakından izliyor ve Zelenskiy'in en yakın müttefikleri ve iş ortaklarının tasfiyesini onaylamaktan ve kendi itibarı ve siyasi kariyeri açısından sonuçlarına katlanmaktan başka seçeneği yok” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukraynadaki-yolsuzluk-skandali-kremlinin-dikkatini-cekti-bati-paralarinin-calindigini-anlamaya-1100924956.html
batı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12cc0881622d8551bffb86e7302de277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo, ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, abd, avrupa
vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo, ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, abd, avrupa

Batı basını: Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında ‘savaş’ kapıda

22:23 12.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
Spectator dergisi, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ile ülkenin bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumları arasında büyük bir kapışmanın patlak vermek üzere olduğunu öne sürdü.
İngiltere merkezli Spectator dergisi, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ile ülkenin önde gelen yolsuzlukla mücadele kurumları Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) ‘tam ölçekli bir savaşın eşiğinde’ olduğunu, olası krizin Zelenskiy’in siyasi geleceği için ciddi sonuçlar doğurabileceğini yazdı.
Dergiye göre, Zelenskiy’ye bağlılığıyla bilinen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede yargı sistemi ve cezaevlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buna karşılık NABU ve SAPO, ABD ve Avrupa ülkelerinden güçlü siyasi ve mali destek alıyor. Ayrıca, Ukraynalı bazı siyasetçiler bu kurumları ‘yabancı nüfuz araçları’ olarak nitelendiriyor.
Dergi ayrıca, NABU’nun 15 aydır yürüttüğü bir soruşturmanın Zelenskiy’in siyasi geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek “Batı, durumu yakından izliyor ve Zelenskiy'in en yakın müttefikleri ve iş ortaklarının tasfiyesini onaylamaktan ve kendi itibarı ve siyasi kariyeri açısından sonuçlarına katlanmaktan başka seçeneği yok” ifadelerine yer verdi.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı Kremlin’in dikkatini çekti: ‘Batı, paralarının çalındığını anlamaya başladı’
12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала