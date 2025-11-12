https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bati-basini-zelenskiy-ve-yolsuzlukla-mucadele-kurumlari-arasinda-savas-kapida-1100951124.html

Batı basını: Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında 'savaş' kapıda

Batı basını: Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında ‘savaş’ kapıda

12.11.2025

İngiltere merkezli Spectator dergisi, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ile ülkenin önde gelen yolsuzlukla mücadele kurumları Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) ‘tam ölçekli bir savaşın eşiğinde’ olduğunu, olası krizin Zelenskiy’in siyasi geleceği için ciddi sonuçlar doğurabileceğini yazdı.Dergiye göre, Zelenskiy’ye bağlılığıyla bilinen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede yargı sistemi ve cezaevlerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buna karşılık NABU ve SAPO, ABD ve Avrupa ülkelerinden güçlü siyasi ve mali destek alıyor. Ayrıca, Ukraynalı bazı siyasetçiler bu kurumları ‘yabancı nüfuz araçları’ olarak nitelendiriyor.Dergi ayrıca, NABU’nun 15 aydır yürüttüğü bir soruşturmanın Zelenskiy’in siyasi geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek “Batı, durumu yakından izliyor ve Zelenskiy'in en yakın müttefikleri ve iş ortaklarının tasfiyesini onaylamaktan ve kendi itibarı ve siyasi kariyeri açısından sonuçlarına katlanmaktan başka seçeneği yok” ifadelerine yer verdi.

