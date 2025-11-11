Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Deprem için evinizin rezonansına mutlaka baktırın

"DEPREMDEN ÇEKİNİYORSANIZ EVİNİZİN ÇALKALANMASINA (rezonans’ın) MUTLAKA BAKTIRIN. Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır.

Deprem sırasında yapının göçmesine neden olan iki önemli özellik, evinizin altından dalga geçerken yapınız kalgıması ile aşırı çalkalanmasıdır. Bu tür evler depremde yıkılır. Deprem olmadan önlem almak için bu değerleri bir jeofizik mühendisine aldırırız.

Depremde bir kişinin ölmesini Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolardır. Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksınız, önce yere bakan kaya mı yoksa sulak toprak mı. Ev sahibinden yer Yapı güvenlik belgesini mutlaka istetiniz."