Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Deprem için evinizin rezonansına mutlaka baktırın
© AA / Ahmet ÖzlerProf. Dr. Ahmet Övgün Ercan
© AA / Ahmet Özler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. Gece boyunca 4 üzeri sarsıntılar kaydedilirken bölge halkında deprem endişesi giderek büyüyor. Deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Depremden çekiniyorsanız evinizin çalkalanmasına (rezonansına) mutlaka baktırın" uyarısı yaptı.
Balıkesir Sındırgı'da sismik hareketlilik devam ederken, üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Bu da Türkiye'de bir yılda meydana gelen deprem sayısının yüzde 60'ına denk geliyor.
Sadece 10-11 Kasım gecesi Sındırgı'da 00.02'de 4.3, 04.54'te 4.1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
"Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır" diyen Deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem konusunda endişe yaşayanlara tavsiyelerde bulundu:
"DEPREMDEN ÇEKİNİYORSANIZ EVİNİZİN ÇALKALANMASINA (rezonans’ın) MUTLAKA BAKTIRIN. Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır.
Deprem sırasında yapının göçmesine neden olan iki önemli özellik, evinizin altından dalga geçerken yapınız kalgıması ile aşırı çalkalanmasıdır. Bu tür evler depremde yıkılır. Deprem olmadan önlem almak için bu değerleri bir jeofizik mühendisine aldırırız.
Depremde bir kişinin ölmesini Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolardır. Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksınız, önce yere bakan kaya mı yoksa sulak toprak mı. Ev sahibinden yer Yapı güvenlik belgesini mutlaka istetiniz."