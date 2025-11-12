https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/minik-beyin-buyuk-zeka-arilar-isik-sinyallerinden-mesaj-cikariyor-1100924831.html

Minik beyin, büyük zeka: Arılar ışık sinyallerinden 'mesaj' çıkarıyor

Londra’da yapılan bir araştırma, yaban arılarının kısa ve uzun ışık sinyallerini ayırt edebildiğini ve buna göre ödüle ulaşmayı öğrendiğini ortaya koydu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere’de Queen Mary Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, yaban arılarının ışığın ne kadar sürdüğünü ayırt edebildikleri bildirildi. Bu yeteneğin, bir anlamda basit “Morse kodu”nu çözmek gibi olduğu aktarıldı. Mors alfabesinde kısa sinyaller “•” (nokta), uzun sinyaller “–” (çizgi) olarak biliniyor. Bu iki süreyi ayırt etme becerisinin şimdiye kadar çok az canlıda görüldüğü, bunların da çoğunlukla gelişmiş omurgalı türler olduğu ifade edilmişti.Ödül için ışığı takip ettiler Deneylerde arıların önüne iki farklı ışık sunuldu. Biri kısa, biri uzun yanıp sönüyordu. Kısa ışığın olduğu yerde şekerli ödül, uzun ışığın olduğu yerdeyse arıların sevmediği acı bir sıvı vardı. Arıların sadece “yeri” değil “sinyalin süresini” öğrenmesi için ışıkların konumu sürekli değiştirildi. Bir süre sonra arıların çoğunun, şekerle ilişkilendirdikleri ışığa yöneldiği gözlemlendiği aktarıldı.Küçücük beyinde büyük yetenek Bilim insanlarının, arıların bu yeteneği nasıl geliştirdiğini henüz tam olarak anlamadığı belirtildi. Bu becerinin ya beynin genel zaman algılama kapasitesinin bir uzantısı olduğu ya da sinir sisteminin temel, doğuştan gelen bir özelliği olabileceği değerlendirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, bu özelliğin milimetreden küçük bir beyne sahip bir canlıda görülmesinin dikkat çekici olduğunu aktardı.

