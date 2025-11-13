Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ankara-cankayada-kontrollu-yikim-esnasinda-bina-coktu-yaya-ve-araclar-son-saniye-kurtuldu-ekipler-1100974045.html
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu. Çöken binada arama yapılıyor. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T15:50+0300
2025-11-13T16:00+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
çankaya
çökme
bina
bina çökmesi
tarihi bina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100973802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4ec6bd6b585bf2209666295463f15971.jpg
Ankara Çankaya'da kontrollü bina yıkımı esnasında çökme meydana geldi.7 katlı olduğu tahmin edilen bina, yıkım ekibinin vinçinin dokunmasıyla bir anda çöktü.
türki̇ye
ankara
çankaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100973802_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6ddc588d10408723856c3f066a67cc74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara'da bina çöktü, ankara, aknara son dakika, tunus bina çöktü, ankarada bina çöktü
ankara'da bina çöktü, ankara, aknara son dakika, tunus bina çöktü, ankarada bina çöktü

Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor

15:50 13.11.2025 (güncellendi: 16:00 13.11.2025)
© Sputnik / İrem BenderAnkara'da yıkılan bina
Ankara'da yıkılan bina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / İrem Bender
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu. Çöken binada arama yapılıyor.
Ankara Çankaya'da kontrollü bina yıkımı esnasında çökme meydana geldi.
7 katlı olduğu tahmin edilen bina, yıkım ekibinin vinçinin dokunmasıyla bir anda çöktü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала