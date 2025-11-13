https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/ankara-cankayada-kontrollu-yikim-esnasinda-bina-coktu-yaya-ve-araclar-son-saniye-kurtuldu-ekipler-1100974045.html
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu. Çöken binada arama yapılıyor.
Ankara Çankaya'da kontrollü bina yıkımı esnasında çökme meydana geldi.7 katlı olduğu tahmin edilen bina, yıkım ekibinin vinçinin dokunmasıyla bir anda çöktü.
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu: Ekipler arama yapıyor
15:50 13.11.2025 (güncellendi: 16:00 13.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Çankaya'da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü, yaya ve araçlar son saniye kurtuldu. Çöken binada arama yapılıyor.
Ankara Çankaya'da kontrollü bina yıkımı esnasında çökme meydana geldi.
7 katlı olduğu tahmin edilen bina, yıkım ekibinin vinçinin dokunmasıyla bir anda çöktü.