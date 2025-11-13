Türkiye
Alman ordusunda kriz: Azalan gönüllüler için 'rastgele' seçim planı
Alman ordusunda kriz: Azalan gönüllüler için 'rastgele' seçim planı
23:01 13.11.2025 (güncellendi: 23:04 13.11.2025)
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZAlman asker
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
Almanya'da orduya katılım düşüşteyken, iktidar koalisyonu yeni süreç konusunda anlaşmaya vardı. Gönüllü katılımın sayıca yetersiz kalması durumunda, parlamentonun zorunlu askerlik hizmetine başvurmasına olanak sağlayacak plan, adayların kadroları rastgele doldurmaları için çağrılabilecekleri bir formülle yapılacak.
Almanya'daki iktidar koalisyonu partileri, yeni askerlik hizmeti modeli kapsamında ülke çapında bir askerlik hizmeti süreci konusunda anlaşmaya vardı.
Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) koalisyonu tarafından tamamlanan Almanya'daki askerlik hizmetinin modernizasyonuna ilişkin yasa tasarısı, gönüllü sıkıntısı yaşanması durumunda Bundeswehr'in rastgele seçimle takviye edilmesine olanak tanıyor.
CSU parlamento grubunun devlet grubu başkanı Alexander Hoffmann, koalisyon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Son çare olarak rastgelelik ilkesini tercih etmek mümkündü. Şu anda herkes çekilişten bahsediyor. Ancak hukuki tavsiyelere de uygun olarak, rastgelelik ilkesinden söz etmek daha doğru olur

Koalisyonun 'çekiliş' veya 'piyango' sözcüklerinin kullanımından vazgeçtiğini de sözlerine ekleyen Hoffmann, aynı zamanda Bundeswehr'i (Alman ordusu) yenilemenin tek yolunun rastgelelik ilkesi olmadığını söyledi.
Askeri personel için hedef şu anda 203 bin kişi, ancak Alman silahlı kuvvetlerinin gücü iki yıldır üst üste düşüşte ve mart ayı itibarıyla yaklaşık 182 bin kişi seviyesinde bulunuyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Scholz: Hükümetimi Ukrayna krizi yıktı
Dün, 23:31
