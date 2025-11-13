https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/alman-ordusunda-kriz-azalan-gonulluler-icin-rastgele-secim-plani-1100985134.html
Alman ordusunda kriz: Azalan gönüllüler için 'rastgele' seçim planı
Alman ordusunda kriz: Azalan gönüllüler için 'rastgele' seçim planı
Almanya'da orduya katılım düşüşteyken, iktidar koalisyonu yeni süreç konusunda anlaşmaya vardı. Gönüllü katılımın sayıca yetersiz kalması durumunda...
Almanya'daki iktidar koalisyonu partileri, yeni askerlik hizmeti modeli kapsamında ülke çapında bir askerlik hizmeti süreci konusunda anlaşmaya vardı.Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) koalisyonu tarafından tamamlanan Almanya'daki askerlik hizmetinin modernizasyonuna ilişkin yasa tasarısı, gönüllü sıkıntısı yaşanması durumunda Bundeswehr'in rastgele seçimle takviye edilmesine olanak tanıyor. CSU parlamento grubunun devlet grubu başkanı Alexander Hoffmann, koalisyon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Koalisyonun 'çekiliş' veya 'piyango' sözcüklerinin kullanımından vazgeçtiğini de sözlerine ekleyen Hoffmann, aynı zamanda Bundeswehr'i (Alman ordusu) yenilemenin tek yolunun rastgelelik ilkesi olmadığını söyledi.Askeri personel için hedef şu anda 203 bin kişi, ancak Alman silahlı kuvvetlerinin gücü iki yıldır üst üste düşüşte ve mart ayı itibarıyla yaklaşık 182 bin kişi seviyesinde bulunuyor.
23:01 13.11.2025 (güncellendi: 23:04 13.11.2025)
Almanya'da orduya katılım düşüşteyken, iktidar koalisyonu yeni süreç konusunda anlaşmaya vardı. Gönüllü katılımın sayıca yetersiz kalması durumunda, parlamentonun zorunlu askerlik hizmetine başvurmasına olanak sağlayacak plan, adayların kadroları rastgele doldurmaları için çağrılabilecekleri bir formülle yapılacak.
Almanya'daki iktidar koalisyonu partileri, yeni askerlik hizmeti modeli kapsamında ülke çapında bir askerlik hizmeti süreci konusunda anlaşmaya vardı.
Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) koalisyonu tarafından tamamlanan Almanya'daki askerlik hizmetinin modernizasyonuna ilişkin yasa tasarısı, gönüllü sıkıntısı yaşanması durumunda Bundeswehr'in rastgele seçimle takviye edilmesine olanak tanıyor.
CSU parlamento grubunun devlet grubu başkanı Alexander Hoffmann, koalisyon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Son çare olarak rastgelelik ilkesini tercih etmek mümkündü. Şu anda herkes çekilişten bahsediyor. Ancak hukuki tavsiyelere de uygun olarak, rastgelelik ilkesinden söz etmek daha doğru olur
Koalisyonun 'çekiliş' veya 'piyango' sözcüklerinin kullanımından vazgeçtiğini de sözlerine ekleyen Hoffmann, aynı zamanda Bundeswehr'i (Alman ordusu) yenilemenin tek yolunun rastgelelik ilkesi olmadığını söyledi.
Askeri personel için hedef şu anda 203 bin kişi, ancak Alman silahlı kuvvetlerinin gücü iki yıldır üst üste düşüşte ve mart ayı itibarıyla yaklaşık 182 bin kişi seviyesinde bulunuyor.