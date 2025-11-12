https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/scholz-hukumetimi-ukrayna-krizi-yikti-1100951844.html
Scholz: Hükümetimi Ukrayna krizi yıktı
Scholz: Hükümetimi Ukrayna krizi yıktı
Sputnik Türkiye
Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun çöküşüne Ukrayna’ya mali yardım konusundaki anlaşmazlığın neden olduğunu söyledi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T23:31+0300
2025-11-12T23:31+0300
2025-11-12T23:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
olaf scholz
almanya
ukrayna krizi
avrupa
rusya
ukrayna
nato
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095099079_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_b977aa4e12e647dc45fb5e2a1c59f938.jpg
Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zeit gazetesine verdiği röportajda, hükümetinin çöküşüne Ukrayna’ya yapılacak yardımlar konusunda yaşanan uzlaşmazlığın yol açtığını söyledi. Scholz, yaklaşık 15 milyar euroluk ek destek paketinin kabul edilmemesi nedeniyle kabinenin çalışamaz hale geldiğini belirtti.Scholz, “Eğer borç freninin sınırını aşarak önerdiğim çözüm, yani ek borçlanma yoluyla Ukrayna’ya gerekli fonların sağlanması kabul edilseydi, hükümet dağılmazdı” dedi.Eski başbakan, gelişmelerdeki ironiye de vurgu yaparak, “İronik olan şu ki, şimdi yeni hükümet anayasadaki değişiklik sayesinde altyapı ve savunmaya 500’er milyar euro ayırabiliyor” ifadelerini kullandı.Mevcut Başbakan Friedrich Merz’in kabinesi, bütçe sıkıntılarına rağmen 2026’da Ukrayna’ya yapılacak yardımı 3 milyar euro artırmayı planlıyor.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukrayna-disisleri-moskova-ile-baris-gorusmeleri-resmen-askiya-alindi-1100946898.html
almanya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095099079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eab1c056220a1fe267da3384ffa5d7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
olaf scholz, almanya, ukrayna krizi, avrupa, rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov
olaf scholz, almanya, ukrayna krizi, avrupa, rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov
Scholz: Hükümetimi Ukrayna krizi yıktı
Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun çöküşüne Ukrayna’ya mali yardım konusundaki anlaşmazlığın neden olduğunu söyledi.
Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zeit gazetesine verdiği röportajda, hükümetinin çöküşüne Ukrayna’ya yapılacak yardımlar konusunda yaşanan uzlaşmazlığın yol açtığını söyledi. Scholz, yaklaşık 15 milyar euroluk ek destek paketinin kabul edilmemesi nedeniyle kabinenin çalışamaz hale geldiğini belirtti.
Scholz, “Eğer borç freninin sınırını aşarak önerdiğim çözüm, yani ek borçlanma yoluyla Ukrayna’ya gerekli fonların sağlanması kabul edilseydi, hükümet dağılmazdı” dedi.
Eski başbakan, gelişmelerdeki ironiye de vurgu yaparak, “İronik olan şu ki, şimdi yeni hükümet anayasadaki değişiklik sayesinde altyapı ve savunmaya 500’er milyar euro ayırabiliyor” ifadelerini kullandı.
Mevcut Başbakan Friedrich Merz’in kabinesi, bütçe sıkıntılarına rağmen 2026’da Ukrayna’ya yapılacak yardımı 3 milyar euro artırmayı planlıyor.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.