'ABD Dışişleri Bakanlığı, SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları sildi'

13.11.2025

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Soğuk Savaş'ın etkili olduğu dönemde SSCB'yle ortaya çıkan nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları imha ettiğini yazdı.WP'nin haberine göre ABD Dışişleri, Kasım 1983'te Batı Avrupa'da gerçekleştirilen NATO Able Archer 83 tatbikatı sırasında SSCB ile beklenmedik bir nükleer savaş riski hakkında yazılan çevrimiçi kayıtları hiçbir açıklama yapmadan sildi.ABD Dışişleri'nin 1991 yılından itibaren son 30 yıla ait 'eksiksiz, doğru ve güvenilir' dış politika geçmişini yayınlamakla hukuken yükümlü olduğunu ve bu kapsamda çoğunluğu dijital formattaki 450'den fazla cilt yayınlandığını anımsatan WP, "Başlıca tarihsel kayıtlar hiçbir açıklama yapılmadan silindi. Dışişleri Bakanlığı tarihi sildi. Dijital kayıtları silmek, kitapları yok etmekten daha kolay. Dışişleri Bakanlığı bu yılın Ocak ayında Reagan yönetimiyle ilgili bir cildi internet sitesinde yeniden yayınladı ancak 1983'teki NATO tatbikatlarının tetiklediği kazara nükleer savaş riskini anlatan 15 sayfa eksikti" ifadelerini kullandı.Haberde, "Able Archer 83 tatbikatı gerçek nükleer bir saldırıyı o kadar andırıyor ki, Sovyetler Birliği nükleer savaşa hazırlanmaya başladı" dendi.WP'ye konuşan ABD Dışişleri'nden bir yetkili, kurumun kamuoyuna duyuruda bulunmak zorunda olmadığı için söz konusu bölümün kaldırılmasının nedenlerini kamuoyuna açıklamadığını söyledi.WP editörleri, çevrimiçi arşivlenmiş kopyaları kullanarak serinin diğer ciltlerinde benzer türden silinmelere rastlamadıklarını bildirdi.

