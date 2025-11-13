Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/abd-disisleri-bakanligi-sscbyle-nukleer-savas-riskine-iliskin-kayitlari-sildi-1100977700.html
'ABD Dışişleri Bakanlığı, SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları sildi'
'ABD Dışişleri Bakanlığı, SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları sildi'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri'nin SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin çok önemli kayıtları sildiği ortaya çıktı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T17:15+0300
2025-11-13T17:15+0300
dünya
abd
haberler
sscb
sovyetler birliği
dışişleri bakanlığı
abd dışişleri
nato
soğuk savaş
nükleer savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100977686_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_affab1973c07150a872a21b81a5d39cb.jpg
Washington Post (WP) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Soğuk Savaş'ın etkili olduğu dönemde SSCB'yle ortaya çıkan nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları imha ettiğini yazdı.WP'nin haberine göre ABD Dışişleri, Kasım 1983'te Batı Avrupa'da gerçekleştirilen NATO Able Archer 83 tatbikatı sırasında SSCB ile beklenmedik bir nükleer savaş riski hakkında yazılan çevrimiçi kayıtları hiçbir açıklama yapmadan sildi.ABD Dışişleri'nin 1991 yılından itibaren son 30 yıla ait 'eksiksiz, doğru ve güvenilir' dış politika geçmişini yayınlamakla hukuken yükümlü olduğunu ve bu kapsamda çoğunluğu dijital formattaki 450'den fazla cilt yayınlandığını anımsatan WP, "Başlıca tarihsel kayıtlar hiçbir açıklama yapılmadan silindi. Dışişleri Bakanlığı tarihi sildi. Dijital kayıtları silmek, kitapları yok etmekten daha kolay. Dışişleri Bakanlığı bu yılın Ocak ayında Reagan yönetimiyle ilgili bir cildi internet sitesinde yeniden yayınladı ancak 1983'teki NATO tatbikatlarının tetiklediği kazara nükleer savaş riskini anlatan 15 sayfa eksikti" ifadelerini kullandı.Haberde, "Able Archer 83 tatbikatı gerçek nükleer bir saldırıyı o kadar andırıyor ki, Sovyetler Birliği nükleer savaşa hazırlanmaya başladı" dendi.WP'ye konuşan ABD Dışişleri'nden bir yetkili, kurumun kamuoyuna duyuruda bulunmak zorunda olmadığı için söz konusu bölümün kaldırılmasının nedenlerini kamuoyuna açıklamadığını söyledi.WP editörleri, çevrimiçi arşivlenmiş kopyaları kullanarak serinin diğer ciltlerinde benzer türden silinmelere rastlamadıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/soygu-rusya-nato-ve-abnin-askeri-potansiyelini-artirma-planlarini-takip-ediyor-1100966915.html
sscb
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100977686_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_7f756020f876e3487a3290536b986445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, sscb, sovyetler birliği, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, nato, soğuk savaş, nükleer savaş
abd, haberler, sscb, sovyetler birliği, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, nato, soğuk savaş, nükleer savaş

'ABD Dışişleri Bakanlığı, SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları sildi'

17:15 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Abone ol
ABD Dışişleri'nin SSCB'yle nükleer savaş riskine ilişkin çok önemli kayıtları sildiği ortaya çıktı.
Washington Post (WP) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Soğuk Savaş'ın etkili olduğu dönemde SSCB'yle ortaya çıkan nükleer savaş riskine ilişkin kayıtları imha ettiğini yazdı.

WP'nin haberine göre ABD Dışişleri, Kasım 1983'te Batı Avrupa'da gerçekleştirilen NATO Able Archer 83 tatbikatı sırasında SSCB ile beklenmedik bir nükleer savaş riski hakkında yazılan çevrimiçi kayıtları hiçbir açıklama yapmadan sildi.

ABD Dışişleri'nin 1991 yılından itibaren son 30 yıla ait 'eksiksiz, doğru ve güvenilir' dış politika geçmişini yayınlamakla hukuken yükümlü olduğunu ve bu kapsamda çoğunluğu dijital formattaki 450'den fazla cilt yayınlandığını anımsatan WP, "Başlıca tarihsel kayıtlar hiçbir açıklama yapılmadan silindi. Dışişleri Bakanlığı tarihi sildi. Dijital kayıtları silmek, kitapları yok etmekten daha kolay. Dışişleri Bakanlığı bu yılın Ocak ayında Reagan yönetimiyle ilgili bir cildi internet sitesinde yeniden yayınladı ancak 1983'teki NATO tatbikatlarının tetiklediği kazara nükleer savaş riskini anlatan 15 sayfa eksikti" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Able Archer 83 tatbikatı gerçek nükleer bir saldırıyı o kadar andırıyor ki, Sovyetler Birliği nükleer savaşa hazırlanmaya başladı" dendi.

WP'ye konuşan ABD Dışişleri'nden bir yetkili, kurumun kamuoyuna duyuruda bulunmak zorunda olmadığı için söz konusu bölümün kaldırılmasının nedenlerini kamuoyuna açıklamadığını söyledi.

WP editörleri, çevrimiçi arşivlenmiş kopyaları kullanarak serinin diğer ciltlerinde benzer türden silinmelere rastlamadıklarını bildirdi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
DÜNYA
Şoygu: Rusya, NATO ve AB'nin askeri potansiyelini artırma planlarını takip ediyor
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала