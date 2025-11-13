https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/46-milyon-dolarlik-vurgun-avustralyada-polis-falciyi-ve-kizini-gozaltina-aldi-1100961119.html

46 milyon dolarlık vurgun: Avustralya'da polis falcıyı ve kızını gözaltına aldı

46 milyon dolarlık vurgun: Avustralya'da polis falcıyı ve kızını gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da polis, kendilerini falcı ve feng shui ustası olarak tanıtan anne-kızın danışanlarını 46 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ikiliyi gözaltına... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T13:02+0300

2025-11-13T13:02+0300

2025-11-13T13:02+0300

yaşam

avustralya

sidney

falcı

falcılık

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100964907_0:0:1690:950_1920x0_80_0_0_e9b5133c91d4e0f39b017ba6454eb1f7.png

Avustralya polisi şüphelilerin "son derece karmaşık" bir dolandırıcılık ve kara para aklama örgütünün bir parçası olduğunu vurgulayarak 53 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki kızını dün Sidney'in gözde semtlerinden Dover Heights'ta gözaltına aldı. Falcı annenin, mağdurlarını gelecekte "milyarder" olacaklarını söyleyerek kredi çekmeye ikna ettiği ve paranı bir kısmını kendine aldığı iddia ediliyor.Polis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Polis, ikamet adreslerinde yaptığı aramalarda finansal belgeler, cep telefonları, diğer elektronik eşyalar, lüks çantalar, 10 bin Avustralya doları değerinde 40 gramlık altın külçesi ve 6 bin 600 Avustralya doları değerinde kumarhane fişine el koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/gok-cisimlerin-en-cok-yoneldigi-bolge-aciklandi-carpma-olasiligi-belirgin-sekilde-artiyor-1100956826.html

avustralya

sidney

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, sidney, falcı, falcılık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık