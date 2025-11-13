https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/46-milyon-dolarlik-vurgun-avustralyada-polis-falciyi-ve-kizini-gozaltina-aldi-1100961119.html
46 milyon dolarlık vurgun: Avustralya'da polis falcıyı ve kızını gözaltına aldı
46 milyon dolarlık vurgun: Avustralya'da polis falcıyı ve kızını gözaltına aldı
Avustralya'da polis, kendilerini falcı ve feng shui ustası olarak tanıtan anne-kızın danışanlarını 46 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ikiliyi gözaltına... 13.11.2025
Avustralya polisi şüphelilerin "son derece karmaşık" bir dolandırıcılık ve kara para aklama örgütünün bir parçası olduğunu vurgulayarak 53 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki kızını dün Sidney'in gözde semtlerinden Dover Heights'ta gözaltına aldı. Falcı annenin, mağdurlarını gelecekte "milyarder" olacaklarını söyleyerek kredi çekmeye ikna ettiği ve paranı bir kısmını kendine aldığı iddia ediliyor.Polis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Polis, ikamet adreslerinde yaptığı aramalarda finansal belgeler, cep telefonları, diğer elektronik eşyalar, lüks çantalar, 10 bin Avustralya doları değerinde 40 gramlık altın külçesi ve 6 bin 600 Avustralya doları değerinde kumarhane fişine el koydu.
Avustralya polisi şüphelilerin "son derece karmaşık" bir dolandırıcılık ve kara para aklama örgütünün bir parçası olduğunu vurgulayarak 53 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki kızını dün Sidney'in gözde semtlerinden Dover Heights'ta gözaltına aldı.
Falcı annenin, mağdurlarını gelecekte "milyarder" olacaklarını söyleyerek kredi çekmeye ikna ettiği ve paranı bir kısmını kendine aldığı iddia ediliyor.
Polis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mali Suçlar Birimi dedektifleri, Sidney genelinde faaliyet gösteren, milyonlarca dolarlık karmaşık bir dolandırıcılık ve kara para aklama şebekesine karıştıkları iddiasıyla iki kadını gözaltına aldı.
Kendisinin bir feng shui ustası ve falcı olduğunu iddia eden yaşlı kadının, Vietnamlı savunmasız müşterilerini, gelecekte bir "milyarder" olacağı öngörüsüne dayanarak, finansal kredi almaya ikna edip bir kısmını da kendisi alarak istismar ettiği iddia ediliyor."
Polis, ikamet adreslerinde yaptığı aramalarda finansal belgeler, cep telefonları, diğer elektronik eşyalar, lüks çantalar, 10 bin Avustralya doları değerinde 40 gramlık altın külçesi ve 6 bin 600 Avustralya doları değerinde kumarhane fişine el koydu.