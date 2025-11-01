https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/ticari-araci-olanlari-ilgilendiriyor-kis-lastigi-uygulamasi-bu-yil-erken-baslayacak-1100666047.html

Ticari aracı olanları ilgilendiriyor: Kış lastiği uygulaması bu yıl erken başlayacak

Ticari aracı olanları ilgilendiriyor: Kış lastiği uygulaması bu yıl erken başlayacak

01.11.2025

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da başlayacak. Ticari araçlarda zorunlu, özel araçlarda ise güvenli seyahat için tavsiye edilen uygulama, 15 Nisan 2026’ya kadar devam edecek.Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 1 Aralık – 1 Nisan arasında geçerli olan uygulama, bu yıl 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasına çekildi.Ticari araçlara 5 ay zorunlulukYolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takılması kanunen zorunlu olacak.Denetimler kapsamında kış lastiği bulunmayan araçlar yola devam edemeyecek ve cezai işlem uygulanacak. Uygulamanın amacı, karlı ve buzlu hava koşullarında yolların kapanmasını ve sürücülerin mağduriyetini önlemek.Ekipler, 15 Kasım’dan itibaren yollarda sıkı denetimlere başlayacak. Kış şartlarına hazırlıksız çıkan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Ayrıca şehirler arası yollarda ve otoyollarda rastgele denetim noktaları oluşturulacak.Kış lastiği neden önemli?7 derecenin altındaki sıcaklıklarda lastik performansı büyük ölçüde düşüyor.Kış lastikleri, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlıyor.

