Zaharova: Kiev yönetimi, esir değişimi konusundaki vaatlerini yerine getirmedi

Zaharova: Kiev yönetimi, esir değişimi konusundaki vaatlerini yerine getirmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada “Kiev rejimi esir değişimiyle ilgili son vaatlerini yerine getirmedi. Üzerinde anlaşılan bin 200 kişiden yalnızca yüzde 30’undan azı değiştirildi. Ukrayna vatandaşlarının bunu bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya ve Ukrayna, ağır yaralı ve hasta askerlerin süresiz olarak insani gerekçelerle değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Moskova, Ukrayna Ordusu’na ait üç bin askerin naaşını Kiev’e teslim etmeye hazır olduğunu bildirmiş ve tarafların en az bin 200’er esiri karşılıklı olarak değiştirmesini önermişti.'Rusya ile müzakerelerin askıya alınması, barış isteğinin olmadığını gösteriyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz ve Ukrayna medyasında yer alan Kiev’in Rusya ile müzakereleri askıya aldığına dair haberlerle ilgili değerlendirmede de bulundu. Zaharova, söz konusu haberlerin barışa yönelik bir isteğin bulunmadığını gösterdiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu, Zelenskiy rejiminin barışa yönelik hiçbir samimi niyet taşımadığının bir itirafıdır” ifadelerini kullandı. Daha önce The Times gazetesi, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa ile yapılan bir röportajda, Kiev’in Moskova ile müzakereleri resmen durdurduğunu yazmış, Ukrayna medyası da aynı ifadeleri bakan yardımcısının sözleri olarak aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk ise daha önce verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna ile müzakere sürecini İstanbul’da yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtmişti. Diplomat, müzakerelerin şu anda ‘Kiev tarafından duraklatıldığını’ ve Türk temsilcilerin ‘bu sürecin yeniden başlaması için defalarca çağrıda bulunduğunu’ ifade etmişti.

