Zaharova: BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtması korkunç bir suç

BBC'nin Trump aleyhinde yarattığı algının yankıları sürerken Rusya'dan bir açıklama da Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan geldi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını çarpıtmasının gerçek bir suç teşkil ettiğini söyledi.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, BBC'de yaşanan skandalla ilgili olarak, "Bu, Trump'ın konuşmasını sansürleyerek yapılan bir manipülasyondu. Genelde, sansürün yasak olduğu koşullarda özgür ve bağımsız bir basın olduğunu iddia edenler için bu, korkunç bir suçtur" dedi.Medyada sansür farklı biçimlerde karşımıza çıktığını, bazı durumlarda belirli bilgilerin yayınlanmaması, bazılarında ise konuşma ve röportajlardan yalnızca ihtiyaç duyulan ve benimsenen görüşleri destekleyen kısımların iletilmesi şeklinde uygulamalar olduğunu anımsatan Zaharova, "Ben bunu gerçek bir enformasyon suçu olarak görüyorum. Özellikle de durum bu kadar kritikken ve özellikle de bir kişinin, bir ülkenin, bir halkın kaderinin bu materyallere bağlı olduğunu anladığınızda" ifadelerini kullandı.

