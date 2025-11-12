Türkiye
Zaharova: BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtması korkunç bir suç
Zaharova: BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtması korkunç bir suç
BBC'nin Trump aleyhinde yarattığı algının yankıları sürerken Rusya'dan bir açıklama da Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan geldi. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Zaharova: BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtması korkunç bir suç

11:39 12.11.2025
BBC'nin Trump aleyhinde yarattığı algının yankıları sürerken Rusya'dan bir açıklama da Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını çarpıtmasının gerçek bir suç teşkil ettiğini söyledi.

Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, BBC'de yaşanan skandalla ilgili olarak, "Bu, Trump'ın konuşmasını sansürleyerek yapılan bir manipülasyondu. Genelde, sansürün yasak olduğu koşullarda özgür ve bağımsız bir basın olduğunu iddia edenler için bu, korkunç bir suçtur" dedi.

Medyada sansür farklı biçimlerde karşımıza çıktığını, bazı durumlarda belirli bilgilerin yayınlanmaması, bazılarında ise konuşma ve röportajlardan yalnızca ihtiyaç duyulan ve benimsenen görüşleri destekleyen kısımların iletilmesi şeklinde uygulamalar olduğunu anımsatan Zaharova, "Ben bunu gerçek bir enformasyon suçu olarak görüyorum. Özellikle de durum bu kadar kritikken ve özellikle de bir kişinin, bir ülkenin, bir halkın kaderinin bu materyallere bağlı olduğunu anladığınızda" ifadelerini kullandı.

BBC'de yaşananlar

Telegraph gazetesi, BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.

Yayın kuruluşunun internet sitesinde "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
Lavrov: BBC skandalı, Londra ve İngiliz medyasının enformasyon kampanyasını gözler önüne serdi
Dün, 16:38
