Lavrov: BBC skandalı, Londra ve İngiliz medyasının enformasyon kampanyası gözler önüne serdi
Lavrov: BBC skandalı, Londra ve İngiliz medyasının enformasyon kampanyası gözler önüne serdi
Sputnik Türkiye
BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasını değerlendiren Lavrov, İngiltere yönetimi ve... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz BBC yayın kuruluşunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasına tepki göstererek Londra ve İngiliz medyası tarafından yürütülen enformasyon kampanyasına dikkat çekti.Lavrov, "Medyanın, belki de en başta İngilizler olmak üzere, belirli olayları profesyonellikten uzak ve genellikle zarar verici bir şekilde ele almasına ilişkin son gelişmelere dikkat çekmek istiyorum. BBC'de şu anda yaşananlar herkesçe biliniyor. Bazı insanların olanları meşrulaştırmaya çalışması ve böylesine kurgulanmış bir kampanyadan bahsetmesi utanç verici" dedi.'FT'nin Putin-Trump haberinde birçok yalan var'Lavrov, İngiliz Financial Times'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ertelenmesi hakkında yer verdiği haberin birçok yalan içerdiğine de değinerek ABD'yle gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı:🔹Putin-Trump zirvesinin iptal edilmesinin nedenleri hakkındaki Financial Times haberi, olayların sıralaması da dahil birçok yalan içeriyor 🔹Budapeşte'deki Rusya-ABD zirvesi konusu, devam eden nükleer deneme tartışmasıyla ilişkilendirilemez 🔹Putin ve Trump, Anchorage'da her konuda anlaşamasalar da, kesinlikle bir ortak anlayışa vardılar 🔹Trump'ın Rusya'nın nükleer denemelere yeniden başladığı iddiasıyla ilgili açıklamaları doğru değil, Moskova, Amerikan tarafının endişelerini görüşmeye hazır 🔹Avrupa, ABD'yi Ukrayna konusunda kendi tutumuna çekme girişimlerinde başarısız değil 🔹Rusya'nın stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin önerisi tarihle ilişkili değil, bu fikre bağlılık 5 Şubat 2026'dan önce herhangi bir zamanda duyurulabilir
BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasını değerlendiren Lavrov, İngiltere yönetimi ve İngiliz medyasının yürüttüğü enformasyon kampanyasının ortaya çıktığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz BBC yayın kuruluşunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasına tepki göstererek Londra ve İngiliz medyası tarafından yürütülen enformasyon kampanyasına dikkat çekti.

Lavrov, "Medyanın, belki de en başta İngilizler olmak üzere, belirli olayları profesyonellikten uzak ve genellikle zarar verici bir şekilde ele almasına ilişkin son gelişmelere dikkat çekmek istiyorum. BBC'de şu anda yaşananlar herkesçe biliniyor. Bazı insanların olanları meşrulaştırmaya çalışması ve böylesine kurgulanmış bir kampanyadan bahsetmesi utanç verici" dedi.

'FT'nin Putin-Trump haberinde birçok yalan var'

Lavrov, İngiliz Financial Times'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ertelenmesi hakkında yer verdiği haberin birçok yalan içerdiğine de değinerek ABD'yle gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı:
🔹Putin-Trump zirvesinin iptal edilmesinin nedenleri hakkındaki Financial Times haberi, olayların sıralaması da dahil birçok yalan içeriyor

🔹Budapeşte'deki Rusya-ABD zirvesi konusu, devam eden nükleer deneme tartışmasıyla ilişkilendirilemez

🔹Putin ve Trump, Anchorage'da her konuda anlaşamasalar da, kesinlikle bir ortak anlayışa vardılar

🔹Trump'ın Rusya'nın nükleer denemelere yeniden başladığı iddiasıyla ilgili açıklamaları doğru değil, Moskova, Amerikan tarafının endişelerini görüşmeye hazır

🔹Avrupa, ABD'yi Ukrayna konusunda kendi tutumuna çekme girişimlerinde başarısız değil

🔹Rusya'nın stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin önerisi tarihle ilişkili değil, bu fikre bağlılık 5 Şubat 2026'dan önce herhangi bir zamanda duyurulabilir

BBC'de yaşananlar

Telegraph, BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.

Yayın kuruluşunun internet sitesinde "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

