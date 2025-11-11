https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/lavrov-bbc-skandali-londra-ve-ingiliz-medyasinin-enformasyon-kampanyasi-gozler-onune-serdi-1100902547.html

Lavrov: BBC skandalı, Londra ve İngiliz medyasının enformasyon kampanyası gözler önüne serdi

Lavrov: BBC skandalı, Londra ve İngiliz medyasının enformasyon kampanyası gözler önüne serdi

Sputnik Türkiye

BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasını değerlendiren Lavrov, İngiltere yönetimi ve... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T16:38+0300

2025-11-11T16:38+0300

2025-11-11T16:48+0300

dünya

donald trump

londra

abd

bbc

moskova

i̇ngiltere

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084244908_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_d431562675e41a8abcaf0e4e5a010a1c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz BBC yayın kuruluşunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yaratmasına tepki göstererek Londra ve İngiliz medyası tarafından yürütülen enformasyon kampanyasına dikkat çekti.Lavrov, "Medyanın, belki de en başta İngilizler olmak üzere, belirli olayları profesyonellikten uzak ve genellikle zarar verici bir şekilde ele almasına ilişkin son gelişmelere dikkat çekmek istiyorum. BBC'de şu anda yaşananlar herkesçe biliniyor. Bazı insanların olanları meşrulaştırmaya çalışması ve böylesine kurgulanmış bir kampanyadan bahsetmesi utanç verici" dedi.'FT'nin Putin-Trump haberinde birçok yalan var'Lavrov, İngiliz Financial Times'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ertelenmesi hakkında yer verdiği haberin birçok yalan içerdiğine de değinerek ABD'yle gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı:🔹Putin-Trump zirvesinin iptal edilmesinin nedenleri hakkındaki Financial Times haberi, olayların sıralaması da dahil birçok yalan içeriyor 🔹Budapeşte'deki Rusya-ABD zirvesi konusu, devam eden nükleer deneme tartışmasıyla ilişkilendirilemez 🔹Putin ve Trump, Anchorage'da her konuda anlaşamasalar da, kesinlikle bir ortak anlayışa vardılar 🔹Trump'ın Rusya'nın nükleer denemelere yeniden başladığı iddiasıyla ilgili açıklamaları doğru değil, Moskova, Amerikan tarafının endişelerini görüşmeye hazır 🔹Avrupa, ABD'yi Ukrayna konusunda kendi tutumuna çekme girişimlerinde başarısız değil 🔹Rusya'nın stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin önerisi tarihle ilişkili değil, bu fikre bağlılık 5 Şubat 2026'dan önce herhangi bir zamanda duyurulabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-uzman-belozerov-ukrayna-mig-31i-kacirma-girisiminde-disaridan-destek-aldi-1100899030.html

londra

abd

moskova

i̇ngiltere

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, londra, abd, bbc, moskova, i̇ngiltere, rusya