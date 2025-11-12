Yeni görüntüleme teknolojisi geliştiren Türk bilim kadını

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yeni-goruntuleme-teknolojisi-gelistiren-turk-bilim-kadini-1100938202.html
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven oldu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T16:46+0300
2025-11-12T16:46+0300
2025-11-12T16:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Ödüllü bilim kadınlarından Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, geliştirdikleri yeni teknoloji ile mevcutta pahalı olan sistemleri herkesin erişebileceği bir noktaya getirmek istediklerini anlattı.Yapay zekâ ile düşük maliyetli, taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri ortaya koymayı hedefleyen Seven, şöyle aktardı:
Ödüllü bilim kadınlarından Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, geliştirdikleri yeni teknoloji ile mevcutta pahalı olan sistemleri herkesin erişebileceği bir noktaya getirmek istediklerini anlattı.
Yapay zekâ ile düşük maliyetli, taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri ortaya koymayı hedefleyen Seven, şöyle aktardı:
“Genel çalışma alanım yeni nesil görüntüleme ve kamera teknolojileri geliştirmek üzerine. Bu ödül kapsamında da geliştirmek istediğimiz yenilikçi bir kamera sistemi var. Işığın insan gözünün göremediği birçok rengini algılayarak her pikselde özellikleri ayırt edebilmeyi mümkün kılıyor. Böylece bitki hastalıklarını, çevredeki kirlilikleri ya da orman yangınlarına sebep olabilecek maddeleri ve sağlıklı dokuların yapısını erken teknolojiyle tespit edebiliyoruz. Bu teknoloji zaten mevcut ama genel olarak çok pahalı ve yavaş sistemler. Bizim hedefimiz bu sistemleri birleştirerek daha taşınabilir ve düşük maliyetli yapmak. Var olan bu teknolojiyi cep telefonlarına entegre edebilirsek toplum için daha faydalı olacağını düşünüyoruz.”