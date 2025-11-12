Türkiye
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
Yeni görüntüleme teknolojisi geliştiren Türk bilim kadını
Ödüllü bilim kadınlarından Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, geliştirdikleri yeni teknoloji ile mevcutta pahalı olan sistemleri herkesin erişebileceği bir noktaya getirmek istediklerini anlattı.Yapay zekâ ile düşük maliyetli, taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri ortaya koymayı hedefleyen Seven, şöyle aktardı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven oldu.
Ödüllü bilim kadınlarından Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, geliştirdikleri yeni teknoloji ile mevcutta pahalı olan sistemleri herkesin erişebileceği bir noktaya getirmek istediklerini anlattı.

Yapay zekâ ile düşük maliyetli, taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri ortaya koymayı hedefleyen Seven, şöyle aktardı:
“Genel çalışma alanım yeni nesil görüntüleme ve kamera teknolojileri geliştirmek üzerine. Bu ödül kapsamında da geliştirmek istediğimiz yenilikçi bir kamera sistemi var. Işığın insan gözünün göremediği birçok rengini algılayarak her pikselde özellikleri ayırt edebilmeyi mümkün kılıyor. Böylece bitki hastalıklarını, çevredeki kirlilikleri ya da orman yangınlarına sebep olabilecek maddeleri ve sağlıklı dokuların yapısını erken teknolojiyle tespit edebiliyoruz. Bu teknoloji zaten mevcut ama genel olarak çok pahalı ve yavaş sistemler. Bizim hedefimiz bu sistemleri birleştirerek daha taşınabilir ve düşük maliyetli yapmak. Var olan bu teknolojiyi cep telefonlarına entegre edebilirsek toplum için daha faydalı olacağını düşünüyoruz.”
