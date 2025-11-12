Yeni görüntüleme teknolojisi geliştiren Türk bilim kadını

“Genel çalışma alanım yeni nesil görüntüleme ve kamera teknolojileri geliştirmek üzerine. Bu ödül kapsamında da geliştirmek istediğimiz yenilikçi bir kamera sistemi var. Işığın insan gözünün göremediği birçok rengini algılayarak her pikselde özellikleri ayırt edebilmeyi mümkün kılıyor. Böylece bitki hastalıklarını, çevredeki kirlilikleri ya da orman yangınlarına sebep olabilecek maddeleri ve sağlıklı dokuların yapısını erken teknolojiyle tespit edebiliyoruz. Bu teknoloji zaten mevcut ama genel olarak çok pahalı ve yavaş sistemler. Bizim hedefimiz bu sistemleri birleştirerek daha taşınabilir ve düşük maliyetli yapmak. Var olan bu teknolojiyi cep telefonlarına entegre edebilirsek toplum için daha faydalı olacağını düşünüyoruz.”