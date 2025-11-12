Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yag-fabrikasinda-patlama-10-isci-yaralandi-1100938075.html
Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı
Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'daki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Biri ağır 10 işçi yaralandı. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T16:38+0300
2025-11-12T16:38+0300
türki̇ye
afyonkarahisar
fabrika
fabrika yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100937878_0:246:3074:1975_1920x0_80_0_0_300f0463bfb69c8a82ad2b107dd7ec69.jpg
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.10 işçi yaralandıOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/alti-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangin-felaketinden-sag-cikti-yasanan-dehseti-anlatti-1100868124.html
türki̇ye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100937878_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_1916fccb3d54a63fb2768c169928a422.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar, fabrika, fabrika yangını
afyonkarahisar, fabrika, fabrika yangını

Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı

16:38 12.11.2025
© Arif YavuzAfyonkarahisar
Afyonkarahisar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© Arif Yavuz
Abone ol
Afyonkarahisar'daki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Biri ağır 10 işçi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.

10 işçi yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
TÜRKİYE
Altı kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinden sağ çıktı: Yaşanan dehşeti anlattı
10 Kasım, 17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала