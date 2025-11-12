https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yag-fabrikasinda-patlama-10-isci-yaralandi-1100938075.html
Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı
Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı
Afyonkarahisar'daki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Biri ağır 10 işçi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.10 işçi yaralandıOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı
Afyonkarahisar'daki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Biri ağır 10 işçi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.