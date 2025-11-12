https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yag-fabrikasinda-patlama-10-isci-yaralandi-1100938075.html

Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı

Yağ fabrikasında patlama: 10 işçi yaralandı

Afyonkarahisar'daki yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Biri ağır 10 işçi yaralandı. 12.11.2025

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.10 işçi yaralandıOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.

