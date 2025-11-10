https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/alti-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangin-felaketinden-sag-cikti-yasanan-dehseti-anlatti-1100868124.html

Altı kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinden sağ çıktı: Yaşanan dehşeti anlattı

Kocaeli'nde kozmetik fabrikasında çıkan ve altı kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ olarak kurtulan kadın yaşadığı dehşeti anlattı 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasında çıkan yangında altı kişi hayatını kaybederken o yangında yaralanan 49 yaşındaki Ayten Aras dehşet anlarını anlattı. Binada yangın merdiveni olmadığını tek bir girişinin bulunduğunu söyleyen Aras, "Yangın merdiveni ya da acil çıkış kapısı olsaydı kendimizi kurtarırdık. Kimseye de bir şey olmazdı. Kapı ve cam olsaydı herkes kendini atardı, kendini çıkarırdı ama yoktu. O genç kızlar, o ablalar, onları hayatta unutamam. O ateş, o yangın, onların sesleri hep kulağımda. Diri diri yandılar. O kızlar bebek gibiydiler" diye yaşananları anlattı. Ateş bize hiç aman vermedi Olay günü tanklarda kozmetiklerin hazırlandığını anlatan Aras, şunları anlattı: Aras, patlama olduktan sonra bir kişinin yandığını gördüğünü dile getirerek, "Bağırdı, o bağırmayla arkadaşlarla dışarıya fırladım. Yanımdaki kızlar, o 2 bayan da arka tarafa kaçtılar. Telefonu mu almaya gittiler yoksa çantalarını mı almaya gittiler, yoksa panik yaptılar da köşeye mi kaçalım dediler. Kapı yok, cam yok sadece 1 giriş var." ifadelerini kullandı.20 kişi çalışıyorduk sadece 4 kişinin sigortası vardıÇalıştıkları binanın kira olduğu bilgisini paylaşan Aras, "Alt taraf depoydu, üstte biz çalışıyorduk. Ne vergisi ne de levhası yoktu. Hep milletin, öğrencilerin sırtından kazanıyordu. Garibanları çalıştırıyordu, altındaki arabaları her şeyi lükstü. Fazla çalışınca mesai sayılmıyordu. Pazar günleri de 800, normal çalışma gününde de 800 lira alıyordum. Sigorta da yoktu, yapmıyordu. 4 kişinin sigortası vardı, diğerlerinin sigortasını yapmıyordu. Herkes sigorta istiyordu ama yapmıyordu, milletin hakkını yiyordu. Orada 20 kişi çalışıyorduk. 4 kişi sigortalıydı." şeklinde konuştu.Yangın merdiveni olsaydı kendimizi kurtarırdıkİşletmede yangın söndürme sisteminin bulunup bulunmadığına ilişkin Aras, "Hiçbir şey yoktu. Yemek bile vermiyorlardı. Cebimizden ya da evden getirdiğimiz yiyecekleri yiyorduk." dedi.Kolonya, parfüm, krem gibi ürünler yaptıklarından bahseden Aras, şöyle devam etti:Ne olmuştu?Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında önceki gün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

