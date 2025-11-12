https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/vucic-avrupa-rusya-ile-savasa-aktif-sekilde-hazirlaniyor-1100912333.html
Vucic: Avrupa, Rusya ile savaşa aktif şekilde hazırlanıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ülkelerinin Rusya ile olası bir savaşa hazırlandığını belirterek, Belgrad’ın zor bir jeopolitik konuma... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı açıklamada Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaş hazırlığının hızlandığını ifade etti. Vucic, “Gerçekleri analiz ettikçe, Avrupa ile Rusya arasında savaşın giderek daha belirgin hale geldiği sonucuna varıyorum” dedi.Cumhurbaşkanı, mevcut uluslararası koşullar altında Belgrad’ın kendi savunma kapasitesini güçlendirmekten başka seçeneği olmadığını vurguladı. Vucic, “Ordumuzu güçlendirmeye devam etmeliyiz. Akıllıca silahlanıyoruz. Ülkemizi korumak için büyük yatırımlar yapmaya devam etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Vucic, bu değerlendirmeyi Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon’un, ülke ordusunun 'Rusya tehdidine' karşı üç ila dört yıl içinde çıkabilecek bir çatışmaya hazır olması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfla yaptı.
