Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev, Harkov yönünde Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerlerin etkisiz...
Askeri uzman ve Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev tarafından, Ukrayna Ordusu’na ait ileri komuta noktası ile İngilizce konuşan paralı askerler, özel askeri operasyonun Harkov yönünde düzenlenen saldırıda imha edildiği aktarıldı. Kiselev, “Paralı askerlerin bulunduğu üs vuruldu. İleri komuta noktası yok edildi ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi” dedi.
LPR'li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi

Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev, Harkov yönünde Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Askeri uzman ve Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev tarafından, Ukrayna Ordusu’na ait ileri komuta noktası ile İngilizce konuşan paralı askerler, özel askeri operasyonun Harkov yönünde düzenlenen saldırıda imha edildiği aktarıldı.
Kiselev, “Paralı askerlerin bulunduğu üs vuruldu. İleri komuta noktası yok edildi ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi” dedi.
UKRAYNA KRİZİ
Danimarka, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti
00:17
