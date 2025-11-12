https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/lprli-uzman-ukrayna-ordusunun-ileri-komuta-noktasi-ve-ingilizce-konusan-parali-askerler-etkisiz-1100912229.html

LPR’li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi

LPR’li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev, Harkov yönünde Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerlerin etkisiz... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T03:52+0300

2025-11-12T03:52+0300

2025-11-12T03:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

harkov

ukrayna ordusu

i̇ngilizce

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100912069_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_f999bee876b1af535ed249c64dfc8e26.jpg

Askeri uzman ve Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev tarafından, Ukrayna Ordusu’na ait ileri komuta noktası ile İngilizce konuşan paralı askerler, özel askeri operasyonun Harkov yönünde düzenlenen saldırıda imha edildiği aktarıldı. Kiselev, “Paralı askerlerin bulunduğu üs vuruldu. İleri komuta noktası yok edildi ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/danimarka-ukraynaya-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti-1100910860.html

harkov

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harkov, ukrayna ordusu, i̇ngilizce, ukrayna