https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/lprli-uzman-ukrayna-ordusunun-ileri-komuta-noktasi-ve-ingilizce-konusan-parali-askerler-etkisiz-1100912229.html
LPR’li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi
LPR’li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev, Harkov yönünde Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerlerin etkisiz... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T03:52+0300
2025-11-12T03:52+0300
2025-11-12T03:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
harkov
ukrayna ordusu
i̇ngilizce
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100912069_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_f999bee876b1af535ed249c64dfc8e26.jpg
Askeri uzman ve Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev tarafından, Ukrayna Ordusu’na ait ileri komuta noktası ile İngilizce konuşan paralı askerler, özel askeri operasyonun Harkov yönünde düzenlenen saldırıda imha edildiği aktarıldı. Kiselev, “Paralı askerlerin bulunduğu üs vuruldu. İleri komuta noktası yok edildi ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/danimarka-ukraynaya-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti-1100910860.html
harkov
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100912069_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_81602c376fae6a1dce4d0498384a3186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
harkov, ukrayna ordusu, i̇ngilizce, ukrayna
harkov, ukrayna ordusu, i̇ngilizce, ukrayna
LPR’li uzman: Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi
Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev, Harkov yönünde Ukrayna ordusunun ileri komuta noktası ve İngilizce konuşan paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Askeri uzman ve Luhansk Halk Cumhuriyeti yedek albayı Vitaliy Kiselev tarafından, Ukrayna Ordusu’na ait ileri komuta noktası ile İngilizce konuşan paralı askerler, özel askeri operasyonun Harkov yönünde düzenlenen saldırıda imha edildiği aktarıldı.
Kiselev, “Paralı askerlerin bulunduğu üs vuruldu. İleri komuta noktası yok edildi ve İngilizce konuşan paralı askerler etkisiz hale getirildi” dedi.