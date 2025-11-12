https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/venezuella-savunma-bakani-lopez-200-bin-asker-seferber-edildi-1100915756.html

Venezüella Savunma Bakanı Lopez: 200 bin asker seferber edildi

Sputnik Türkiye

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede 200 bin askerin... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 200 bin askerin seferber edilmesinin, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini hedef alan Lopez, şunları kaydetti:Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak.Bu arada Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de canlı yayımlanan olağan oturum sırasında isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi.Ulusal Kapsamlı Savunma Komutanlığı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yeni bir yasa onaylıyoruz; bu yasa, birliklerin konuşlandırılma biçimini, emirlerin uygulanmasını, askeri hareketliliğin düzenlenmesini ve en önemlisi halk ile Silahlı Kuvvetler arasındaki işbirliğine dayalı yeni bir savunma anlayışını tesis ediyor." ifadelerini kullandı.Karayipler'deki hareketlilikABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezüella açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.Venezüella Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.ABD'nin Venezüella açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezüella yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

