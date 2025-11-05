https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/madurodan-onay-abdnin-saldirmasi-halinde-venezuella-silahla-karsilik-verecek-1100749279.html

Maduro'dan onay: ABD'nin saldırması halinde Venezüella silahla karşılık verecek

Washington’ın Caracas yönetimine yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde Maduro'dan ABD'ye sert bir mesaj geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin saldırması halinde silahlı mücadeleye geçilmesi konusunda iktidar partisi tarafından sunulan öneriyi onayladı.Parti kongresindeki konuşmasında ABD'nin olası saldırısına silahla karşılık verme planını onayladığını duyuran Maduro, "Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi bu planları derhal uygulamaya koymalı, her sokak ve her mahalle için operasyonel planlar geliştirmeli, böylece tüm halkımız sakin bir şekilde, itidal içinde, ancak kararlılık ve cesaretle en üst düzeyde hazırlıklı olmalıdır" dedi.Anayasada tanımlanan savunma kavramı uyarınca halkı muhtemel bir ulusal ve kıtasal silahlı mücadeleye hazırlamaları gerektiğini vurgulayan Maduro, 'Amerikan imparatorluğunun' 12 haftadır tehdit ve psikolojik savaş sürdürdüğünü belirterek, Venezüella'yı zaptedilemez kılmak için savunma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.Venezüella Dışişleri Bakanı ve Birleşik Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Diosdado Cabello da, 'ciddi bir gelişme' yaşanmasını beklemediğini kaydederek ancak yine de halkın en kötü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezüella'ya yönelik askeri harekat için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini, bunların arasında Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu koruyan güçlere saldırı ve petrol sahalarını ele geçirmenin de yer aldığını bildirmişti.Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Venezüella'nın uyuşturucu ve diğer konularda ABD'ye karşı 'çok kötü' muamelesine rağmen iki ülke arasında bir savaş görmediğini söylemişti.

