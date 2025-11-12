https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/usakov-abd-putin-ve-trumpin-alaskada-vardigi-mutabakattan-vazgecmedi-1100939941.html

Uşakov: ABD, Putin ve Trump’ın Alaska’da vardığı mutabakattan vazgeçmedi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ABD’nin, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’nın Anchorage kentinde varılan mutabakattan vazgeçmediğini belirtti. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’nın Anchorage kentinde vardıkları anlayışların hala geçerli olduğunu, taraflardan hiçbirinin bu mutabakattan geri adım atmadığını söyledi.Uşakov, “Bu anlayış hala geçerli, ne Amerikan tarafı ne de biz bundan vazgeçmedik” dedi. Uşakov, bu çerçevede Moskova’nın Ukrayna krizine ilişkin olası görüşmelerde de Anchorage’de varılan anlayışları temel alacağını belirterek, “Ukrayna krizini görüşmeye devam edeceksek, Anchorage’de varılan mutabakatı esas alacağız” ifadelerini kullandı.

