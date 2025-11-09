https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/polis-kovalamacasi-kotu-bitti-bara-dalan-arac-4-can-aldi-13-kisi-yaralandi-1100840094.html

Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı

Florida’nın Tampa kentinde polis kovalamacasının ardından kontrolden çıkan bir araç, barın açık alanına daldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa’da cumartesi sabaha karşı bir polis takibi ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir barın bahçe alanına daldı. 4 ölü, 13 yaralı Yetkililerin açıklamasına göre, 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin durumu kritik, 7’sinin durumu stabil. 2 kişi taburcu edildi, 2 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kurbanların isimlerinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.Polis müdahalesi başarısız kaldı Tampa Polis Departmanı, olayla ilgili açıklamasında 22 yaşındaki sürücünün otoyolda 'tehlikeli ve düzensiz' bir şekilde araç kullandığının tespit edildiğini ve sokak yarışına katıldığını ifade etti. Florida Otoyol Polisi’nin aracı durdurmak için PIT manevrası (kaçan aracı yandan vurarak döndürme tekniği) uyguladığı, ancak manevranın başarısız olduğu ve takibin sonlandırıldığı söylendi. Kısa süre sonra sürücünün kontrolü kaybederek barın dış alanına daldığı aktarıldı.

