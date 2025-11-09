https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/polis-kovalamacasi-kotu-bitti-bara-dalan-arac-4-can-aldi-13-kisi-yaralandi-1100840094.html
Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı
Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Florida’nın Tampa kentinde polis kovalamacasının ardından kontrolden çıkan bir araç, barın açık alanına daldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T10:00+0300
2025-11-09T10:00+0300
2025-11-09T10:00+0300
yaşam
abd
florida
tampa
polis
takip
kaza
bar
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100839151_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_24e7363242bc4950768094299d16f48f.jpg
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa’da cumartesi sabaha karşı bir polis takibi ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir barın bahçe alanına daldı. 4 ölü, 13 yaralı Yetkililerin açıklamasına göre, 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin durumu kritik, 7’sinin durumu stabil. 2 kişi taburcu edildi, 2 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kurbanların isimlerinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.Polis müdahalesi başarısız kaldı Tampa Polis Departmanı, olayla ilgili açıklamasında 22 yaşındaki sürücünün otoyolda 'tehlikeli ve düzensiz' bir şekilde araç kullandığının tespit edildiğini ve sokak yarışına katıldığını ifade etti. Florida Otoyol Polisi’nin aracı durdurmak için PIT manevrası (kaçan aracı yandan vurarak döndürme tekniği) uyguladığı, ancak manevranın başarısız olduğu ve takibin sonlandırıldığı söylendi. Kısa süre sonra sürücünün kontrolü kaybederek barın dış alanına daldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kozmetik-fabrikasindaki-yanginda-fabrika-sahibi-yakalandi-oglu-araniyor-1100838561.html
florida
tampa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100839151_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b1c0b624a29cdc4d2f9a87f8da8a8aae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, florida, tampa, polis, takip, kaza, bar, trafik kazası
abd, florida, tampa, polis, takip, kaza, bar, trafik kazası
Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı
Florida’nın Tampa kentinde polis kovalamacasının ardından kontrolden çıkan bir araç, barın açık alanına daldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Şüpheli sürücü gözaltında, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa’da cumartesi sabaha karşı bir polis takibi ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir barın bahçe alanına daldı.
Yetkililerin açıklamasına göre, 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin durumu kritik, 7’sinin durumu stabil. 2 kişi taburcu edildi, 2 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kurbanların isimlerinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.
Polis müdahalesi başarısız kaldı
Tampa Polis Departmanı, olayla ilgili açıklamasında 22 yaşındaki sürücünün otoyolda 'tehlikeli ve düzensiz' bir şekilde araç kullandığının tespit edildiğini ve sokak yarışına katıldığını ifade etti. Florida Otoyol Polisi’nin aracı durdurmak için PIT manevrası (kaçan aracı yandan vurarak döndürme tekniği) uyguladığı, ancak manevranın başarısız olduğu ve takibin sonlandırıldığı söylendi. Kısa süre sonra sürücünün kontrolü kaybederek barın dış alanına daldığı aktarıldı.