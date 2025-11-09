Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/polis-kovalamacasi-kotu-bitti-bara-dalan-arac-4-can-aldi-13-kisi-yaralandi-1100840094.html
Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı
Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Florida’nın Tampa kentinde polis kovalamacasının ardından kontrolden çıkan bir araç, barın açık alanına daldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T10:00+0300
2025-11-09T10:00+0300
yaşam
abd
florida
tampa
polis
takip
kaza
bar
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100839151_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_24e7363242bc4950768094299d16f48f.jpg
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa’da cumartesi sabaha karşı bir polis takibi ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir barın bahçe alanına daldı. 4 ölü, 13 yaralı Yetkililerin açıklamasına göre, 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin durumu kritik, 7’sinin durumu stabil. 2 kişi taburcu edildi, 2 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kurbanların isimlerinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.Polis müdahalesi başarısız kaldı Tampa Polis Departmanı, olayla ilgili açıklamasında 22 yaşındaki sürücünün otoyolda 'tehlikeli ve düzensiz' bir şekilde araç kullandığının tespit edildiğini ve sokak yarışına katıldığını ifade etti. Florida Otoyol Polisi’nin aracı durdurmak için PIT manevrası (kaçan aracı yandan vurarak döndürme tekniği) uyguladığı, ancak manevranın başarısız olduğu ve takibin sonlandırıldığı söylendi. Kısa süre sonra sürücünün kontrolü kaybederek barın dış alanına daldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kozmetik-fabrikasindaki-yanginda-fabrika-sahibi-yakalandi-oglu-araniyor-1100838561.html
florida
tampa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100839151_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_b1c0b624a29cdc4d2f9a87f8da8a8aae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, florida, tampa, polis, takip, kaza, bar, trafik kazası
abd, florida, tampa, polis, takip, kaza, bar, trafik kazası

Polis kovalamacası kötü bitti: Bara dalan araç 4 can aldı, 13 kişi yaralandı

10:00 09.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAraç bara daldı
Araç bara daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Florida’nın Tampa kentinde polis kovalamacasının ardından kontrolden çıkan bir araç, barın açık alanına daldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Şüpheli sürücü gözaltında, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa’da cumartesi sabaha karşı bir polis takibi ölümcül bir kazayla sonuçlandı. Aşırı hız yapan bir sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir barın bahçe alanına daldı.

4 ölü, 13 yaralı

Yetkililerin açıklamasına göre, 3 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin durumu kritik, 7’sinin durumu stabil. 2 kişi taburcu edildi, 2 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kurbanların isimlerinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Polis müdahalesi başarısız kaldı

Tampa Polis Departmanı, olayla ilgili açıklamasında 22 yaşındaki sürücünün otoyolda 'tehlikeli ve düzensiz' bir şekilde araç kullandığının tespit edildiğini ve sokak yarışına katıldığını ifade etti. Florida Otoyol Polisi’nin aracı durdurmak için PIT manevrası (kaçan aracı yandan vurarak döndürme tekniği) uyguladığı, ancak manevranın başarısız olduğu ve takibin sonlandırıldığı söylendi. Kısa süre sonra sürücünün kontrolü kaybederek barın dış alanına daldığı aktarıldı.
Dilovası kozmetik fabrikası yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
TÜRKİYE
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала