Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusunda firar ve izinsiz ayrılma davalarının sayısı 311 bini aştı
Ukrayna ordusunda firar ve izinsiz ayrılma davalarının sayısı 311 bini aştı
Ukrayna ordusunda, Rusya'nın özel askeri harekatı başlattığı Şubat 2022'den bu yana, firar ve izinsiz ayrılma nedeniyle açılan ceza davası sayısının 311 bini...
Ukrayna medyası, Başsavcılığın paylaştığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun bulunduğu vahim durumu gözler önüne seren rakamları açıkladı.Haberde, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, askeri birimden veya görev yerinden izinsiz ayrılma ve firar ile ilgili 310 binden fazla ceza davası kayda geçirdi. Vakaların büyük kısmı 2025 yılının ilk on ayında yaşandı... Toplamda 311bin 327 ceza davası açıldı” ifadesi kullanıldı.Toplamda, 255 bin dava birliği izinsiz olarak terk etmek ve 56 bin 200 dava da firar ile ilgili açılırken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 162 bin 500 vakanın kaydı yapıldı.İngiliz gazetesi Financial Times, 11 Ekim 2025 tarihli haberinde, Ukraynalı askeri uzmanların verdiği bilgiye dayanarak, Kiev'in asker sayısı, seferberlik ve firariler konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bazı cephelerde hiç asker bulunmadığını yazmıştı.
Ukrayna ordusunda firar ve izinsiz ayrılma davalarının sayısı 311 bini aştı

© AP Photo / Leo CorreaUkrayna askerleri
Ukrayna ordusunda, Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı Şubat 2022'den bu yana, firar ve izinsiz ayrılma nedeniyle açılan ceza davası sayısının 311 bini aştığı belirtildi.
Ukrayna medyası, Başsavcılığın paylaştığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun bulunduğu vahim durumu gözler önüne seren rakamları açıkladı.
Haberde, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, askeri birimden veya görev yerinden izinsiz ayrılma ve firar ile ilgili 310 binden fazla ceza davası kayda geçirdi. Vakaların büyük kısmı 2025 yılının ilk on ayında yaşandı... Toplamda 311bin 327 ceza davası açıldı” ifadesi kullanıldı.
Toplamda, 255 bin dava birliği izinsiz olarak terk etmek ve 56 bin 200 dava da firar ile ilgili açılırken bu yılın Ocak-Ekim döneminde 162 bin 500 vakanın kaydı yapıldı.
İngiliz gazetesi Financial Times, 11 Ekim 2025 tarihli haberinde, Ukraynalı askeri uzmanların verdiği bilgiye dayanarak, Kiev'in asker sayısı, seferberlik ve firariler konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bazı cephelerde hiç asker bulunmadığını yazmıştı.
