Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk istifa etti
Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk istifa etti
12.11.2025
2025-11-12T19:59+0300
2025-11-12T19:59+0300
2025-11-12T19:59+0300
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından Çarşamba günü istifa ettiğini duyurdu.Grinçuk, sosyal medya platformu Facebook’taki hesabından, “İstifa dilekçemi yazdım. Bu makam benim için hiçbir zaman bir amaç olmadı. Mesleki faaliyetlerim kapsamında hiçbir yasal ihlal söz konusu değildir ve böyle bir durumun var olması da mümkün değildir. Kişisel ilişkilerime dair söylentiler konusunda ise her türlü spekülasyon yersizdir. Her şeyin bir sınırı olmalı. Sonuçta zaman her şeyi yerli yerine oturtacaktır” ifadelerini paylaştı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü bildirmişti. Kurum, Telegram kanalında enerji sektöründeki operasyon sırasında ele geçirilen, yabancı para dolu çantaların fotoğraflarını yayınlamıştı.Ukrayna Parlamentosu milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski enerji bakanı ve şimdiki adalet bakanı German Galuşçenko’nun evinin yanı sıra ‘Energoatom’ şirketinde de arama yaptığını açıkladı. ‘Ukrainskaya Pravda’ gazetesi, kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayanarak NABU çalışanlarının ayrıca iş insanı ve Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinden Timur Mindiç’in evinde de arama yaptığını bildirdi. Jeleznyak’ın açıklamasına göre Mindiç, aramalardan önce aceleyle Ukrayna dışına çıkarıldı. Çarşamba günü Ukrayna hükümeti, enerji sektöründeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Galuşçenko’yu görevden aldı.
