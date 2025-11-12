Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukrayna-enerji-bakani-grincuk-istifa-etti-1100948396.html
Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk istifa etti
Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk istifa etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk görevinden istifa etti. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T19:59+0300
2025-11-12T19:59+0300
dünya
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
avrupa
ukrayna parlamentosu
facebook
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100947434_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_fdd34fd30526970c7ee35c331f3f6218.png
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından Çarşamba günü istifa ettiğini duyurdu.Grinçuk, sosyal medya platformu Facebook’taki hesabından, “İstifa dilekçemi yazdım. Bu makam benim için hiçbir zaman bir amaç olmadı. Mesleki faaliyetlerim kapsamında hiçbir yasal ihlal söz konusu değildir ve böyle bir durumun var olması da mümkün değildir. Kişisel ilişkilerime dair söylentiler konusunda ise her türlü spekülasyon yersizdir. Her şeyin bir sınırı olmalı. Sonuçta zaman her şeyi yerli yerine oturtacaktır” ifadelerini paylaştı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü bildirmişti. Kurum, Telegram kanalında enerji sektöründeki operasyon sırasında ele geçirilen, yabancı para dolu çantaların fotoğraflarını yayınlamıştı.Ukrayna Parlamentosu milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski enerji bakanı ve şimdiki adalet bakanı German Galuşçenko’nun evinin yanı sıra ‘Energoatom’ şirketinde de arama yaptığını açıkladı. ‘Ukrainskaya Pravda’ gazetesi, kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayanarak NABU çalışanlarının ayrıca iş insanı ve Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinden Timur Mindiç’in evinde de arama yaptığını bildirdi. Jeleznyak’ın açıklamasına göre Mindiç, aramalardan önce aceleyle Ukrayna dışına çıkarıldı. Çarşamba günü Ukrayna hükümeti, enerji sektöründeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Galuşçenko’yu görevden aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ukrayna-adalet-bakani-galuscenko-yolsuzluk-sorusturmasinin-ardindan-ukraynanin-kara-listesine-1100874398.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100947434_36:0:1080:783_1920x0_80_0_0_41a99f84cf82758ac22b61e6fb9240ea.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, avrupa, ukrayna parlamentosu, facebook
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, avrupa, ukrayna parlamentosu, facebook

Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk istifa etti

19:59 12.11.2025
© sosyal ağda Svetlana Grinçuk sayfasıUkrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© sosyal ağda Svetlana Grinçuk sayfası
Abone ol
Ukrayna Enerji Bakanı Grinçuk görevinden istifa etti.
Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının ardından Çarşamba günü istifa ettiğini duyurdu.
Grinçuk, sosyal medya platformu Facebook’taki hesabından, “İstifa dilekçemi yazdım. Bu makam benim için hiçbir zaman bir amaç olmadı. Mesleki faaliyetlerim kapsamında hiçbir yasal ihlal söz konusu değildir ve böyle bir durumun var olması da mümkün değildir. Kişisel ilişkilerime dair söylentiler konusunda ise her türlü spekülasyon yersizdir. Her şeyin bir sınırı olmalı. Sonuçta zaman her şeyi yerli yerine oturtacaktır” ifadelerini paylaştı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektöründe geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü bildirmişti. Kurum, Telegram kanalında enerji sektöründeki operasyon sırasında ele geçirilen, yabancı para dolu çantaların fotoğraflarını yayınlamıştı.
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski enerji bakanı ve şimdiki adalet bakanı German Galuşçenko’nun evinin yanı sıra ‘Energoatom’ şirketinde de arama yaptığını açıkladı. ‘Ukrainskaya Pravda’ gazetesi, kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayanarak NABU çalışanlarının ayrıca iş insanı ve Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresinden Timur Mindiç’in evinde de arama yaptığını bildirdi. Jeleznyak’ın açıklamasına göre Mindiç, aramalardan önce aceleyle Ukrayna dışına çıkarıldı.
Çarşamba günü Ukrayna hükümeti, enerji sektöründeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Galuşçenko’yu görevden aldı.
German Galuşçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
DÜNYA
Ukrayna Adalet Bakanı Galuşçenko, yolsuzluk soruşturmasının ardından Ukrayna’nın ‘kara listesine’ eklendi
10 Kasım, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала