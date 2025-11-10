https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ukrayna-adalet-bakani-galuscenko-yolsuzluk-sorusturmasinin-ardindan-ukraynanin-kara-listesine-1100874398.html

Ukrayna Adalet Bakanı Galuşçenko, yolsuzluk soruşturmasının ardından Ukrayna’nın ‘kara listesine’ eklendi

Ukrayna Adalet Bakanı Galuşçenko, yolsuzluk soruşturmasının ardından Ukrayna’nın ‘kara listesine’ eklendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Adalet Bakanı Galuşçenko, evinde arama yapıldığına ilişkin haberlerin ardından Kiev rejiminin ‘kara listesi’ olarak bilinen Mirotvorets sitesinin veri... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T21:59+0300

2025-11-10T21:59+0300

2025-11-10T22:26+0300

dünya

ukrayna

german galuşenko

mirotvorets

kiev

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

kara para aklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100873705_0:0:718:404_1920x0_80_0_0_ef4d388bbc5323ed81457e362690238d.png

Ukrayna Adalet Bakanı ve eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, enerji sektöründeki yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapıldığına ilişkin haberlerin ardından Kiev rejiminin ‘kara listesi’ olarak bilinen aşırı sağcı Mirotvorets sitesinin veri tabanına eklendiği ortaya çıktı.Galuşçenko’ya ait kişisel verilerse aynı gün Mirotvorets sitesinde yayınlandı. Sitede Galuşçenko hakkında, “Yağmacı, hırsız. Suç örgütü üyesi. Ukrayna enerji sektörünün istikrarlı işleyişine zarar verme amacıyla bilinçli faaliyet yürüttü. Görevi kişisel zenginleşme amacıyla kötüye kullandı” ifadeleri yer aldı.NABU: Ukrayna enerji sektöründe 100 milyon dolar aklandıUkrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Ukrayna'nın enerji sektöründe yaklaşık 100 milyon ABD doları aklandığını bildirdi.Kurumun Telegram kanalından paylaşılan mesajda, “Yasadışı yollardan elde edilen paraların aklanması görevi, suç örgütünün Kiev merkezinde bulunan müstakil bir ofisine verildi. Suç örgütü üyesi olmayan kişilere hizmet sağlanması karşılığında ofis, işlemden geçen paranın belirli bir yüzdesi şeklinde ödeme alıyordu. Sözde ‘çamaşırhaneden’ toplamda yaklaşık 100 milyon ABD doları geçti” ifadelerine yer verildi.Büronun verilerine göre ofis, teslim alınan fonları sıkı bir şekilde muhasebeleştiriyor, ‘kara’ muhasebe tutuyor ve yerleşik olmayan şirketlerden oluşan bir ağ aracılığıyla kara para aklamayı organize ediyordu. İşlemlerin önemli bir kısmı, özellikle de nakit ödemeler Ukrayna dışında gerçekleştiriliyordu.Ukrayna Parlamentosu milletvekili Yaroslav Jeleznyak, NABU’nun eski Enerji Bakanı Galuşçenko ile Energoatom şirketinde arama yaptığını bildirmişti. Ukrainskaya Pravda gazetesi ise kolluk kaynaklarına dayandırdığı haberinde, NABU ekiplerinin Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in yardımcısı, iş insanı Timur Mindiç'in evinde de arama yapıldığını yazmıştı. Jeleznyak, Mindıç’ın aramalardan önce apar topar Ukrayna’dan çıkarıldığını kaydetmişti.Mirotvorets sitesi gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve diğer sivillere ait bilgileri yayımlayan tartışmalı bir platform olarak biliniyor. 2016 baharında site, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden akreditasyon alan, aralarında yabancıların da bulunduğu gazetecilerin iletişim bilgilerinin yer aldığı listeleri paylaşmış, bu kişilerin bir kısmı daha sonra tehdit aldığı öğrenilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sitenin faaliyetlerini gazetecilere yönelik doğrudan şiddet çağrısı olarak değerlendirmişti.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ukraynali-milletvekilleri-nabu-ile-ilgili-yasa-tasarisini-oylamaktan-korkuyor-1098151943.html

ukrayna

kiev

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, german galuşenko, mirotvorets, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), kara para aklama, vladimir zelenskiy, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kim jong-un, kasım cömert tokayev, roger waters, ukrayna parlamentosu