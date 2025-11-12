https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/tuketiciyi-aldatan-markalar-tek-tek-aciklandi-bazi-zeytinyaglarinda-tohum-yagi-sucuklarda-sakatat-1100920138.html
Tüketiciyi aldatan markalar tek tek açıklandı: Bazı zeytinyağlarında tohum yağı, sucuklarda sakatat çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin yeni listesini yayımladı. Listede özellikle zeytinyağı ve et ürünleri grubunda ciddi... 12.11.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı son listede, bitkisel yağlar ve et ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride sağlığa zararlı ve yanıltıcı üretim yapan firmalar yer aldı.Bakanlığın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında yayımladığı liste, 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncellendi.Zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı tespit edildiDenetimlerde en dikkat çeken bulgu, zeytinyağlarına tohum yağlarının karıştırılması oldu.Tekirdağ, Aydın, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde yapılan analizlerde, doğal sızma zeytinyağı olarak satılan ürünlerde farklı bitkisel yağlar bulundu.Listeye göre, Refika Susar, Seval Susar Daşkan, Doğasan, İkizler Gıda, Sonkoz Yağ Gıda, EAT Tarım, Yeryüzü Ambalaj Gıda, Sancaklı Mandıra ve Özdeğirmenciler Gıda firmalarına ait çeşitli markaların ürünlerinde tohum yağı karışımı tespit edildi.Et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat karışımı tespitiBakanlığın denetimleri sadece yağlarla sınırlı kalmadı. Afyonkarahisar, Konya, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yapılan incelemelerde, bazı firmaların ürettiği sucuk ve et karışımlı ürünlerde de tağşiş tespit edildi.Afyonkarahisar’daki bazı markalarda, dana sucuğu olarak satılan ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Ayrıca bazı üreticilerin sakatat (kalp, baş eti) karıştırdığı da tespit edildi.Listede yer alan firmalardan bazıları şunlar:
tarım ve orman bakanlığı, taklit ve tağşiş listesi, gıda denetimi, zeytinyağında tağşiş, sahte zeytinyağı, sucukta tağşiş, kanatlı eti karışımı, sakatat tespiti, gıda güvenliği, alo 174 gıda hattı, sahte gıda markaları, 2025 tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin yeni listesini yayımladı. Listede özellikle zeytinyağı ve et ürünleri grubunda ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Bazı markaların ürünlerinde tohum yağları karışımı, bazılarında ise kanatlı eti ve sakatat kullanımı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı son listede, bitkisel yağlar ve et ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride sağlığa zararlı ve yanıltıcı üretim yapan firmalar yer aldı.
Bakanlığın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında yayımladığı liste, 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncellendi.
Zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi
Denetimlerde en dikkat çeken bulgu, zeytinyağlarına tohum yağlarının karıştırılması oldu.
Tekirdağ, Aydın, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde yapılan analizlerde, doğal sızma zeytinyağı olarak satılan ürünlerde farklı bitkisel yağlar bulundu.
Listeye göre, Refika Susar, Seval Susar Daşkan, Doğasan, İkizler Gıda, Sonkoz Yağ Gıda, EAT Tarım, Yeryüzü Ambalaj Gıda, Sancaklı Mandıra ve Özdeğirmenciler Gıda firmalarına ait çeşitli markaların ürünlerinde tohum yağı karışımı tespit edildi.
Et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat karışımı tespiti
Bakanlığın denetimleri sadece yağlarla sınırlı kalmadı. Afyonkarahisar, Konya, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yapılan incelemelerde, bazı firmaların ürettiği sucuk ve et karışımlı ürünlerde de tağşiş tespit edildi.
Afyonkarahisar’daki bazı markalarda, dana sucuğu olarak satılan ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Ayrıca bazı üreticilerin sakatat (kalp, baş eti) karıştırdığı da tespit edildi.
Listede yer alan firmalardan bazıları şunlar:
Yensel Et ve Et Ürünleri (Afyonkarahisar)
– “Kadir Sardoğan Afyon Çakıcıoğlu” markalı piliç sucukta kanatlı eti karışımı
Bayrakoğlu Et Ürünleri (Afyonkarahisar)
– “Arhan” ve “Afyon Özenli” markalı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti
Erkoç Et (Ankara)
– “Bedirhan Erkoç” markalı sucukta kanatlı eti tespiti
Bon-et Market (Konya)
– “Nazif Kara Chef” markalı dana sucukta kanatlı eti ve baş eti karışımı
Etbirsan Gıda (Konya)
– “Kassap” markalı dana sucukta sakatat (kalp) karışımı
Sedem İnovasyon Gıda (Konya)
– “Kızıl Yayla” ve “Sucuk Pala” markalı ürünlerde sakatat tespiti
