https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/trumptan-israil-cumhurbaskani-herzoga-mektup-netanyahuya-af-cagrisi-1100931454.html

Trump’tan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup: Netanyahu’ya af çağrısı

Trump’tan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a mektup: Netanyahu’ya af çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın Herzog’a bir mektup göndererek Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini istediği bildirildi. Trump, daha önce de ‘Kim takar şampanyayı, puroyu’ demişti.

2025-11-12T14:05+0300

2025-11-12T14:05+0300

2025-11-12T14:45+0300

dünya

donald trump

isaac herzog

benyamin netanyahu

haberler

washington

i̇srail

tel aviv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100139695_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bddbc03572d5e491ba97d6d32b950f08.jpg

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Herzog, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan Başbakan Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini isteyen bir mektup aldı” ifadeleri yer aldı. Mektubun içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davası kapsamında ‘rüşvet’, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla yargılanıyor. İsrail’de devam eden bu dava, hem hükümet içindeki dengeleri hem de kamuoyunda Netanyahu’ya yönelik desteği doğrudan etkiliyor.‘Kim takar şampanyayı, puroyu’Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" demiş ve "Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı" diyerek Netanyahu'nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere göndermede bulunmuştu.Trump’ın bu çağrısı, Washington ile Tel Aviv arasındaki siyasi ilişkilerde yeni bir tartışma başlatabilir. ABD Başkanı, ilk görev süresi boyunca da Netanyahu ile yakın ilişkisiyle biliniyor. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı da bu dönemde alınmıştı.Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Herzog’un mektuba nasıl bir yanıt vereceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak İsrail’de cumhurbaşkanının af yetkisi bulunuyor ve geçmişte bu yetki sınırlı sayıda siyasi figür için kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-netanyahu-hakkinda-tutuklamaya-yonelik-yakalama-emri-cikartti-1100829040.html

washington

i̇srail

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, netanyahu, herzog, mektup, af, rüşvet, yolsuzluk, suçlamalar, şampanya, puro, haberler, son dakika, son dakika haberler