https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/taylandkambocya-barisi-mayinla-sarsildi-anlasma-askiya-aliniyor-1100860039.html
Tayland–Kamboçya barışı mayınla sarsıldı: Anlaşma askıya alınıyor
Tayland–Kamboçya barışı mayınla sarsıldı: Anlaşma askıya alınıyor
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya arasında geçen ay imzalanan kırılgan barış anlaşması, sınırda iki Tay askerinin mayına basarak yaralanmasının ardından tehlikeye girdi... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T13:15+0300
2025-11-10T13:15+0300
2025-11-10T13:15+0300
dünya
asya & pasifik
donald trump
tayland
kamboçya
kuala lumpur
mayın
barış
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:254:1024:830_1920x0_80_0_0_92a968a55f62f3208fdda5e3a5c73e4b.jpg
Tayland–Kamboçya sınırında devriye gezen iki Tayland askerinin mayına basarak yaralandığı bildirildi. Patlamanın, Si Sa Ket bölgesinde gerçekleştiği ve mayınların yeni döşenmiş olabileceğinden şüphelenildiği aktarıldı. Yetkililer, olayın son dört ayda yaşanan yedinci mayın saldırısı olduğu bilgisini paylaştı. Temmuz ayında meydana gelen benzer patlamaların iki ülke arasında yılların en şiddetli sınır gerginliklerinden birini tetiklediği belirtilmişti.Tayland: Artık devam edemeyiz Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olayın ardından sert açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın destek verdiği Kuala Lumpur Barış Anlaşması’nın bir süreliğine askıya alınacağını duyurdu. Anutin, “Şimdiye kadar yaptığımız her şey netlik sağlanana kadar durdurulacak. Görünen o ki düşmanlık azalmamış. Bu şartlarda ilerleyemeyiz” ifadelerini kullandı. Bu karar kapsamında Kamboçya’ya iade edilmesi planlanan 18 askerin serbest bırakılma sürecinin de durdurulduğu bildirildi. Söz konusu askerlerin, temmuz ayındaki ateşkes döneminden bu yana Tayland’ın elinde olduğu aktarıldı.Barış anlaşmasının hedefleri askıda Geçen ay imzalanan anlaşma, iki ülkenin sınır bölgelerindeki ağır silahları kaldırmasını, mayın temizliği için iş birliği yapmasını ve gerilimi azaltmasını öngörüyordu. Tayland’ın ayrıca Kamboçya’dan, sınır hattında faaliyet gösterdiği ileri sürülen yasa dışı siber dolandırıcılık ağlarına karşı önlem almasını istediği de kaydedildi.Resmi şikayet ve bölgesel gözlemTayland hükümetinin, bölgedeki durumu takip eden Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşan askeri gözlem heyetine resmi şikayette bulunacağı açıklandı. Kamboçya Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.Anutin’in, yaralı askerleri ziyaret etmek ve barış sürecinin geleceğini değerlendirmek üzere salı günü Si Sa Ket’e gitmesinin planlandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/asean-zirvesi-tayland-ile-kambocya-baris-anlasmasi-imzaladi-1100481438.html
tayland
kamboçya
kuala lumpur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:158:1024:926_1920x0_80_0_0_b4eb1e458bff740042806e88ff6f5497.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, donald trump, tayland, kamboçya, kuala lumpur, mayın, barış, anlaşma
asya & pasifik, donald trump, tayland, kamboçya, kuala lumpur, mayın, barış, anlaşma
Tayland–Kamboçya barışı mayınla sarsıldı: Anlaşma askıya alınıyor
Tayland ile Kamboçya arasında geçen ay imzalanan kırılgan barış anlaşması, sınırda iki Tay askerinin mayına basarak yaralanmasının ardından tehlikeye girdi. Tayland Başbakanı, anlaşmayı askıya alacaklarını ve tutuklu askerlerin iadesini durdurduklarını açıkladı.
Tayland–Kamboçya sınırında devriye gezen iki Tayland askerinin mayına basarak yaralandığı bildirildi. Patlamanın, Si Sa Ket bölgesinde gerçekleştiği ve mayınların yeni döşenmiş olabileceğinden şüphelenildiği aktarıldı. Yetkililer, olayın son dört ayda yaşanan yedinci mayın saldırısı olduğu bilgisini paylaştı. Temmuz ayında meydana gelen benzer patlamaların iki ülke arasında yılların en şiddetli sınır gerginliklerinden birini tetiklediği belirtilmişti.
Tayland: Artık devam edemeyiz
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul
, olayın ardından sert açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın
destek verdiği Kuala Lumpur Barış Anlaşması
’nın bir süreliğine askıya alınacağını duyurdu. Anutin, “Şimdiye kadar yaptığımız her şey netlik sağlanana kadar durdurulacak. Görünen o ki düşmanlık azalmamış. Bu şartlarda ilerleyemeyiz
” ifadelerini kullandı. Bu karar kapsamında Kamboçya’ya
iade edilmesi planlanan 18 askerin
serbest bırakılma sürecinin de durdurulduğu bildirildi. Söz konusu askerlerin, temmuz ayındaki ateşkes döneminden bu yana Tayland’ın elinde olduğu aktarıldı.
Barış anlaşmasının hedefleri askıda
Geçen ay imzalanan anlaşma, iki ülkenin sınır bölgelerindeki ağır silahları kaldırmasını, mayın temizliği için iş birliği yapmasını ve gerilimi azaltmasını öngörüyordu. Tayland’ın ayrıca Kamboçya’dan, sınır hattında faaliyet gösterdiği ileri sürülen yasa dışı siber dolandırıcılık ağlarına karşı önlem almasını istediği de kaydedildi.
Resmi şikayet ve bölgesel gözlem
Tayland hükümetinin, bölgedeki durumu takip eden Güneydoğu Asya ülkelerinden
oluşan askeri gözlem heyetine resmi şikayette bulunacağı açıklandı. Kamboçya Savunma Bakanlığı
’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.
Anutin’in, yaralı askerleri ziyaret etmek ve barış sürecinin geleceğini değerlendirmek üzere salı günü Si Sa Ket’e gitmesinin planlandığı kaydedildi.