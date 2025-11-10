https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/taylandkambocya-barisi-mayinla-sarsildi-anlasma-askiya-aliniyor-1100860039.html

Tayland–Kamboçya barışı mayınla sarsıldı: Anlaşma askıya alınıyor

Tayland–Kamboçya barışı mayınla sarsıldı: Anlaşma askıya alınıyor

Sputnik Türkiye

Tayland ile Kamboçya arasında geçen ay imzalanan kırılgan barış anlaşması, sınırda iki Tay askerinin mayına basarak yaralanmasının ardından tehlikeye girdi... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T13:15+0300

2025-11-10T13:15+0300

2025-11-10T13:15+0300

dünya

asya & pasifik

donald trump

tayland

kamboçya

kuala lumpur

mayın

barış

anlaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:254:1024:830_1920x0_80_0_0_92a968a55f62f3208fdda5e3a5c73e4b.jpg

Tayland–Kamboçya sınırında devriye gezen iki Tayland askerinin mayına basarak yaralandığı bildirildi. Patlamanın, Si Sa Ket bölgesinde gerçekleştiği ve mayınların yeni döşenmiş olabileceğinden şüphelenildiği aktarıldı. Yetkililer, olayın son dört ayda yaşanan yedinci mayın saldırısı olduğu bilgisini paylaştı. Temmuz ayında meydana gelen benzer patlamaların iki ülke arasında yılların en şiddetli sınır gerginliklerinden birini tetiklediği belirtilmişti.Tayland: Artık devam edemeyiz Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olayın ardından sert açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın destek verdiği Kuala Lumpur Barış Anlaşması’nın bir süreliğine askıya alınacağını duyurdu. Anutin, “Şimdiye kadar yaptığımız her şey netlik sağlanana kadar durdurulacak. Görünen o ki düşmanlık azalmamış. Bu şartlarda ilerleyemeyiz” ifadelerini kullandı. Bu karar kapsamında Kamboçya’ya iade edilmesi planlanan 18 askerin serbest bırakılma sürecinin de durdurulduğu bildirildi. Söz konusu askerlerin, temmuz ayındaki ateşkes döneminden bu yana Tayland’ın elinde olduğu aktarıldı.Barış anlaşmasının hedefleri askıda Geçen ay imzalanan anlaşma, iki ülkenin sınır bölgelerindeki ağır silahları kaldırmasını, mayın temizliği için iş birliği yapmasını ve gerilimi azaltmasını öngörüyordu. Tayland’ın ayrıca Kamboçya’dan, sınır hattında faaliyet gösterdiği ileri sürülen yasa dışı siber dolandırıcılık ağlarına karşı önlem almasını istediği de kaydedildi.Resmi şikayet ve bölgesel gözlemTayland hükümetinin, bölgedeki durumu takip eden Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşan askeri gözlem heyetine resmi şikayette bulunacağı açıklandı. Kamboçya Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.Anutin’in, yaralı askerleri ziyaret etmek ve barış sürecinin geleceğini değerlendirmek üzere salı günü Si Sa Ket’e gitmesinin planlandığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/asean-zirvesi-tayland-ile-kambocya-baris-anlasmasi-imzaladi-1100481438.html

tayland

kamboçya

kuala lumpur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, donald trump, tayland, kamboçya, kuala lumpur, mayın, barış, anlaşma