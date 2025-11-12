https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/takiminin-macini-izlemek-beynini-degistirebilir-gol-sevinci-odul-merkezini-atesliyor-1100928704.html

Takımının maçını izlemek beynini değiştirebilir: Gol sevinci 'ödül merkezi'ni ateşliyor

Takımının maçını izlemek beynini değiştirebilir: Gol sevinci 'ödül merkezi'ni ateşliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, futbol fanlarının beyni maç sırasında sandığımızdan çok daha fazlasını yaşıyor. Galibiyet anları beynin 'ödül' bölümünü harekete... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T15:22+0300

2025-11-12T15:22+0300

2025-11-12T15:22+0300

yaşam

şili

futbol

beyin

duygu

ödül

bağımlılık

aidiyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100928460_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_51bef7aca524244bca2d6b5d61d42621.jpg

Futbol taraftarlarının maç sırasında verdiği aşırı tepkilerin tesadüf olmadığı, kıtalar arası bir araştırmada ortaya konduğu aktarıldı. Taraftarların beyinlerinin, skor tabelasına göre saniyeler içinde değişen tepkiler verdiği söylendi.60 taraftarın beyni tarandı Şili’de yapılan ve Radiology dergisinde yayımlanan çalışmada, 60 erkek futbol taraftarının beyinleri tarandığı belirtildi. Taraftarlar “izleyici”, “fan” ve “fanatik” olarak sınıflandırıldı. Maçlardan gol anlarını izlerken beyin aktiviteleri incelendiği aktarıldı.Gol olunca beyin 'ödül' moduna geçiyor Araştırmaya göre, desteklenen takım rakibe gol attığında beynin ödül merkezi devreye girdi. Bu bölgenin normalde yemek, haz ya da bağımlılık hissiyle ilişkilendirildiği ifade edildi. Baş araştırmacı Francisco Zamorano’nun, “Rakip takım karşısında atılan goller beyni birkaç saniye içinde kontrol ve değerlendirme dengesinden çıkarabiliyor” dediği aktarıldı.Kaybedince duygular kontrolden çıkabiliyor Takım ağır yenildiğinde ise beynin duyguları frenleyen bölümünün daha az çalıştığı görüldü. Özellikle kendini 'fanatik' olarak tanımlayan kişilerde bu etkinin çok daha belirgin olduğu söylendi. Araştırmada, fanatik taraftarların takımlarının sonucunu kişisel kimlikleriyle eş tuttuğu ve bu nedenle mağlubiyetlerde duygusal kontrolü kaybetmeye daha açık olduğu vurgulandı.Bu durum sadece futbola özgü değil Araştırmacıların, aynı beyin tepkilerinin sadece futbola değil, güçlü kimlik aidiyeti içeren diğer alanlarda da görülebildiğini söylediği belirtildi. Siyaset ve din gibi alanlarda da benzer “grup psikolojisi” etkilerinin oluşabildiği ifade edildi.Uzmanların, bu yoğun duygusal tepkilerin yaşamın erken dönemlerinde şekillendiğini ve çocukluk dönemi desteklerinin ileride daha dengeli tepkiler verilmesini sağlayabileceğini belirttiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/minik-beyin-buyuk-zeka-arilar-isik-sinyallerinden-mesaj-cikariyor-1100924831.html

şili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şili, futbol, beyin, duygu, ödül, bağımlılık, aidiyet