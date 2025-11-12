https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/takiminin-macini-izlemek-beynini-degistirebilir-gol-sevinci-odul-merkezini-atesliyor-1100928704.html
Takımının maçını izlemek beynini değiştirebilir: Gol sevinci 'ödül merkezi'ni ateşliyor
Takımının maçını izlemek beynini değiştirebilir: Gol sevinci 'ödül merkezi'ni ateşliyor
Yeni bir araştırmaya göre, futbol fanlarının beyni maç sırasında sandığımızdan çok daha fazlasını yaşıyor. Galibiyet anları beynin 'ödül' bölümünü harekete... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, futbol fanlarının beyni maç sırasında sandığımızdan çok daha fazlasını yaşıyor. Galibiyet anları beynin 'ödül' bölümünü harekete geçirirken, mağlubiyetler duyguları kontrol eden noktaları baskılıyor. Sonuçlar, tutkunun kimliği bile değiştirebildiğini gösteriyor.
Futbol taraftarlarının maç sırasında verdiği aşırı tepkilerin tesadüf olmadığı, kıtalar arası bir araştırmada ortaya konduğu aktarıldı. Taraftarların beyinlerinin, skor tabelasına göre saniyeler içinde değişen tepkiler verdiği söylendi.
60 taraftarın beyni tarandı
Şili’de
yapılan ve Radiology
dergisinde yayımlanan çalışmada, 60 erkek futbol taraftarının
beyinleri tarandığı belirtildi. Taraftarlar “izleyici
”, “fan
” ve “fanatik
” olarak sınıflandırıldı. Maçlardan gol anlarını izlerken beyin aktiviteleri incelendiği aktarıldı.
Gol olunca beyin 'ödül' moduna geçiyor
Araştırmaya göre, desteklenen takım rakibe gol attığında beynin ödül merkezi devreye girdi. Bu bölgenin normalde yemek, haz ya da bağımlılık hissiyle ilişkilendirildiği ifade edildi. Baş araştırmacı Francisco Zamorano’nun, “Rakip takım karşısında atılan goller beyni birkaç saniye içinde kontrol ve değerlendirme dengesinden çıkarabiliyor” dediği aktarıldı.
Kaybedince duygular kontrolden çıkabiliyor
Takım ağır yenildiğinde ise beynin duyguları frenleyen bölümünün daha az çalıştığı görüldü. Özellikle kendini 'fanatik' olarak tanımlayan kişilerde bu etkinin çok daha belirgin olduğu söylendi. Araştırmada, fanatik taraftarların takımlarının sonucunu kişisel kimlikleriyle eş tuttuğu ve bu nedenle mağlubiyetlerde duygusal kontrolü kaybetmeye daha açık olduğu vurgulandı.
Bu durum sadece futbola özgü değil
Araştırmacıların, aynı beyin tepkilerinin sadece futbola değil, güçlü kimlik aidiyeti
içeren diğer alanlarda da görülebildiğini söylediği belirtildi. Siyaset
ve din
gibi alanlarda da benzer “grup psikolojisi
” etkilerinin oluşabildiği ifade edildi.
Uzmanların, bu yoğun duygusal tepkilerin yaşamın erken dönemlerinde şekillendiğini ve çocukluk dönemi desteklerinin ileride daha dengeli tepkiler verilmesini sağlayabileceğini belirttiği aktarıldı.